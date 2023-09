Tresty za způsobení kolize jsou příliš mírné, tvrdí Albon

Podle Alexandera Albona by sportovní komisaři měli udělovat takové tresty, ze kterých by se jezdci poučili.

Alexander Albon si myslí, že pětisekundové časové tresty, které sportovní komisaři za způsobení kolize většinou udělují, nejsou podle závodníka Williamsu dostačující.

Thajský závodník tento názor sdílel krátce poté, co do něj během GP Singapuru narazil Sergio Pérez a vyřadil jej z bojů o body. Mexičan za svůj manévr později obdržel 5sekundový časový trest, ten ho ale mrzet nemusel, jelikož mu v konečném důsledku neuškodil (na Liama Lawsona, který byl za ním, měl totiž větší náskok).

O týden později pak v Suzuce pilot Red Bullu podobným způsobem kolidoval s Kevinem Magnussnem, ale ani tady ho 5sekundová penalizace nijak nepotrestala, protože si ji odbyl až ve chvíli, kdy byl ze hry o body.

Albon si v kontextu toho myslí, že se Pérez do podobných riskantních manévrů pustil i díky tomu, že věděl, že mu nehrozí velký trest, když mu předjetí nevyjde.

„V jedenácté zatáčce udělal to samé, co mě chvíli předtím,“ prohlásil Albon, kterého cituje Autosport, po závodě v Suzuce, kde byl přímým svědkem toho, jak Pérez najel do Magnussena.

„Vyhnul jsem se tomu a pak to udělal znovu Kevinovi. Jel jsem za ním, takže jsem měl ten nejlepší výhled. Je jasné, že se jezdec nepoučí, když nejsou tresty dostatečně přísné. Vždyť šlo o dva závody po sobě,“ dodal naštvaně Albon.