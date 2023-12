Trestné body v roce 2023: Nejvíce jich obdržel Pérez, deset jezdců vyvázlo bez trestu

Letošní sezona byla v pořadí již desátou od chvíle, co byl zaveden systém trestných bodů. Těch letos nejvíce nasbíral vicemistr světa Sergio Pérez.

Podobně jako to známe z běžného provozu, i ve formuli 1 od sezony 2014 existuje systém udělování trestných bodů, které mohou jezdci při nedodržení pravidel obdržet. I v královně platí, že v případě zisku 12 bodů během 12 měsíců přijde trest – nucené vynechání jednoho závodu.

Za deset sezon, co tento sytém platí, se však žádný jezdec nedostal do situace, kdy by kvůli vysokému počtu trestných bodů musel vynechat velkou cenu. Blízko k tomu byl například na začátku letošní sezony Pierre Gasly, který musel přečkat několik velkých cen s 10 body na kontě, než mu byly nějaké body umazány.

Před letošním ročníkem navíc FIA přistoupila ke zmírnění systému, když rozhodla o tom, že se trestné body budou udělovat jen v případě nebezpečných situací a nikoliv například za překračování limitů tratě.

Největším hříšníkem byl letos v ohledu trestných bodů Sergio Pérez. Jezdec Red Bullu nasbíral celkem sedm bodů (jeden bod za kolizi s Albonem v Singapuru, dva body za předjetí Alonsa během safety caru v Suzuce, dva body za kolizi s Magnussenem rovněž v Suzuce a dva body za kolizi s Norrisem v Las Vegas).

Mexičan se teoreticky může v příští sezoně dostat do problémů, jelikož mu žádné body nebudou umazány až do září příštího roku.

Po Pérezovi nejvíce trestných bodů letos obdrželi nováček Logan Sargeant (6) a Lance Stroll (5). Čtyři body si pak nedobrovolně připsali jezdci Mercedesu Lewis Hamilton a George Russell.

Deset jezdců prošlo uplynulým ročníkem bez jediného bodového trestu. Nechyběli mezi nimi například Fernando Alonso či nováček Oscar Piastri.