Trest znamená až 0,5 sekundy na kolo, říká Horner

Red Bull dostal za překročení rozpočtového stropu pokutu 7 milionů dolarů a přijde o 10 % času v aerodynamickém tunelu.

Red Bull kromě pokuty, kterou musí zaplatit do 30 dnů, přijde v příštím roce o 10 % času v aerodynamickém tunelu. Od loňska je čas v tunelu stanoven podle pořadí v Poháru konstruktérů – v první polovině roku dle pořadí v předešlém roce, ve druhé pak podle průběžného pořadí na konci června. Trest pro Red Bull bude platit po celý rok. V první polovině roku měl mít Red Bull původně k dispozici 70 % reference, druhý má tým 75 %, třetí 80 % atd.

Nyní po započtení trestu bude mít Red Bull k dispozici o 10 %, což znamená 63 %.

Na tiskové konferenci Christian Horner uvedl, že se Red Bull s FIA dohodl, protože v opačném případě by se celá věc vlekla až jeden rok a tým by to poškozovalo.

„Přijímáme tresty. Neochotně, ale přijámáme je,“ řekl Horner, který trest označil za „drakonický“.

„7 milionů dolarů je obrovské množství peněz a drakoničtější částí je sportovní trest, kterým je desetiprocentní snížení naší schopnosti používat náš aerodynamický tunel a aerodynamické nástroje. To představuje 0,25 sekundy až 0,5 sekundy času na kolo.“

Pravidlo o aerodynamickém handicapu už platilo vloni a Ferrari jeho přínos bagatelizovalo. Rozdíly ale byly menší (mezi pozicemi 2,5 %).

„Možná jsme ztratili 10% v ATR (aerodynamické testování), ale získali jsme 25 % v motivaci,“ pokračoval Horner a uvedl, že penalizace byla tvrdě lobbována „našimi konkurenty“.

Red Bull přiznal pochybení ve 13 oblastech. Šlo třeba o špatně započítané díly, které si tým nechává pro budoucí testy se starším vozem nebo různé přehlídky. Dále o sociální pojištění zaměstnanců nebo o náklady na stravování. Souvisí to s náklady na stravování o závodním víkedu s nemožností oddělit náklady na stravování zaměstnanců, kteří nespadají do limitu, např. administrativa a marketing, a těch, kteří do limitu spadají. FIA trvala na zahrnutí celkových nákladů na stravování.

Problém představovaly také bonusy, které zaměstnanci obdrželi po úspěchu Maxe Verstappena v boji o titul.

Dále se objevila administrativní chyba týkající se výpočtu některých nákladů, které RBR přeúčtoval společnosti Red Bull Power Trains Limited.