Trest pro Péreze za jízdu s poškozeným vozem byl příliš přísný, tvrdí Marko

Konzultant Red Bullu Marko Helmut se vyjádřil k trestu, který v Kanadě dostal Sergio Pérez za to, že pokračoval v závodě s poškozeným monopostem.

Sergio Pérez prožil během uplynulého víkendu v Montrealu velmi povedený víkend, jehož následky si ponese i v nadcházející Velké ceně Španělska.

Důvod? Mexičan své vystoupení v Kanadě zakončil tak, že v 53. kole závodu, kdy se pohyboval mimo bodované pozice, narazil v zatáčce číslo šest do bariéry a poškodil si zadní část svého vozu.

Jelikož byl vůz jezdce Red Bullu pojízdný, pokusil se s ním Pérez dojet do boxů na případnou opravu.

Zástupci FIA však situaci vyhodnotili tak, že měl tým poškození zadního křídla rovnou lépe vyhodnotit a vůz nechat okamžitě odstavit, jelikož jízda s ním byla kvůli odpadajícím úlomkům potenciálně nebezpečná.

Red Bull se sice bránil, že z informací, které měl k dispozici, nebylo možné rozsah škod posoudit, ale i tak dostal pokutu ve výši 25 tisíc euro, zatímco Pérez obdržel trest v podobě ztráty tří pozic na startu pro závod v Barceloně.

Nyní se k rozhodnutí sportovních komisařů ve svém sloupku pro Speedweek vyjádřil poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko.

„Myslím si, že to byl příliš tvrdý trest, protože v závodě, ve kterém se mění podmínky, se musíte pokusit vrátit auto do závodu, zvlášť když není hned jasné, jak poškození vypadá. Perez měl špinavá zpětná zrcátka a neviděl, jak je na tom záď jeho vozu. My jsme naopak z dat viděli, že zavěšení je v pořádku,“ uvedl 81letý Rakušan, který v kontextu toho připomněl čtyři roky starý podobný případ, kdy sportovní komisaři žádný trest neudělili.

„Vzpomínám si, jak Lewis Hamilton jednou projel cílem na třech kolech v Silverstone a vyhrál. Zvláštní, že tehdy nebyla žádná penalizace,“ dodal Marko.