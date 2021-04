Traťové limity v Imole: v zatáčkách i na stole

V Imole bude FIA hlídat traťové lomity na výjezdu z Piratelly (devátá zatáčka), na vrcholu zatáčky 13 a na výjezdu z Variante Alta (zatáčky 14 a 15).

Na vrchol zatáčky 13 byl přidán žlutý obrubník. Na vrcholu zatáčky 14. byl prodloužen.

FIA se také vrací ke „klasické praxi“. Traťové limity bude hlídat v trénincích, kvalifikaci i závodě, kde jezdec po třech překročeních traťových limitů uvidí černo-bílou vlajku.

V Bahrajnu nastal okolo traťových limitů menší chaos. V trénincích a kvalifikaci je FIA hlídala ve čtvrté zatáčce. Někteří jezdci tam přišli o čas. V závodě ale limity hlídány nebyly.

Lewis Hamilton je překročil ve 29 z 56 kol. Michael Masi po závodě řekl, že FIA v jeho průběhu přístup nezměnila, ale nějaká komunikace mezi Red Bullem a ředitelstvím závodu a ředitelstvím závodu a Mercedesem proběhla. Hamilton byl v rádiu týmem na traťové limity upozorněn.

Max Verstappen poté přišel o vítězství, když se právě ve čtvrté zatáčce dostal mimo trať – i když v tomto případě šlo o něco jiného – získání výhody.

Verstappen i někteří další jezdci chtějí situaci řešit. „V závodě to bylo trochu chaotické,“ řekl Verstappen v Imole. „Před ním bylo všechno velmi přísné a myslím si, že to tak bylo dobře. V závodě byl Lewis po nějakých 30 kol široký. Získáváte tam čas. Zkusil jsem to ve dvou kolech a pak mi řekli, abych to nedělal, takže je to trochu divné. Ale v případě mého předjetí to bylo zcela pochopitelné.“