Traťové limity: FIA nechápe, co se Red Bullu nezdá

Max Verstappen přišel o nejrychlejší kolo závodu, které zajel v posledním kole. Základní příčina byla stejná jako v případě Hamiltonovy penalizace v Monze – jezdec Red Bullu nečetl poznámky ředitele závodu.

Kvůli tomu nevěděl, že se od soboty musí dodržovat traťové limity také ve 14. zatáčce.

Red Bull byl po závodě samozřejmě naštvaný. Helmut Marko uvedl, že se musí něco změnit, protože takhle to dál nejde. Kromě nejrychlejšího kola přišel Verstappen v Portugalsku také o čas ve třetí části kvalifikace.

Ředitel závodu Michael Masi však ve smazání Verstappenova času nevidí žádný problém nebo nejasnost. Nebyl prý první a ani poslední. Podle zápisů FIA smazala v průběhu závodu 13 časů v první zatáčce, 4 ve čtvrté a jen jeden ve čtrnácté – právě ten Verstappenův.

„Myslím, že v průběhu závodu bylo smazáno několik časů,“ řekl Masi, kterého cituje Motorsport.com. „Několik jich bylo smazáno také během kvalifikace a samozřejmě jsme měli větší počet smazaných časů s menším dopadem v trénincích. Ukazuje to, že jsme hlídali traťové limity pro všechny stejně.“

„Bylo to v souladu s poznámkami k závodu, zejména dodatečnou třetí verzí, která vyšla v sobotu ráno a to po diskusi na poradě jezdců o tom, co bude a nebude tolerováno.“

V sobotní aktualizované verzi poznámek ředitele závodu bylo uvedeno: „Traťové limity na výjezdu ze 14. zatáčky jsou definovány tak, že žádná část vozu nezůstane v kontaktu s červenobílým obrubníkem.“

Podle Masiho jezdci letos využívali v pátečních trénincích 14. zatáčku mnohem více než vloni. „V roce 2020 to nebyl problém, ale v roce 2021 se to problémem stalo. V důsledku toho jsem dal všem jezdcům volnost, aby v této zatáčce používali červenobílý obrubník podobně jako v zatáčce č. 5.“

„Bylo jim však řečeno, že pokud v jakékoliv z nich získají trvalou výhodu, což je řada příkladů, jako je předjetí vozu, rychlejší minisektor, nebo cokoliv, tak se na to podíváme.“

„Když jsme se na to podívali po závodě, je zcela jasné, že Max byl a) mimo trať a b) byl v tom minisektoru rychlejší než kdokoli jiný, a v důsledku toho získal nejrychlejší kolo závodu, což je bod do mistrovství světa.“

Předjetí Norrise

Red Bull si po závodě stěžoval, že Lando Norris se po restartu závodu dostal ve čtvrté zatáčce mimo trať, což mu pomohlo k předjetí Péreze.

Sergio Pérez i Christian Horner mluvili o předjetí ve čtvrté zatáčce, ke kterému došlo v době, kdy byl Norris mimo trať. Podle Masiho to však bylo jinak.

„Red Bull to během závodu skutečně nahlásil a bylo to zkontrolováno,“ vysvětlil Masi. „Ne, Lando nepředjel Sergia mimo trať ve čtvrté zatáčce. Byl to projíždějící manévr v brzdné zóně do zatáčky 5 na konci DRS zóny.“