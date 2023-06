Trať IndyCar a na ní poprvé formule E. Elektrický seriál debutuje v Portlandu

Boj o titul mistra světa elektrické formule E pomalu míří do svého finále. Před závěrečnými dvojitými závodními víkendy v Římě a Londýně se šampionát ještě vydal do Spojených států. Letos se ale za „velkou louží“ nezávodí v New Yorku. Nově se seriál představuje na trati IndyCar v Portlandu a jelikož se jedná o klasický okruh mimo městské ulice, očekává se od noční EPrix leccos…

Osmadvacet kol na rychlé trati, kde bude jízda na prvním místě spíše za trest. Strategie, které budou srovnatelné s letošním závodem v Kapském Městě. Hlavně se nehnat dopředu, vyčkávat, šetřit energii v baterii a finální útok chystat až na samotný závěr. Tak pravděpodobně týmy přistoupí k premiérovému závodu formule E v Portlandu. Ten odstartuje krátce po druhé ráno a bude dalším důležitým dílkem skládanky s názvem boj o titul světového šampiona.

„Hodně jsem chlapce sledoval při nácviku na simulátoru, kde jsme vyzkoušeli řadu různých strategií. Jezdci na prvních třech místech budou určovat dynamiku závodu a každopádně budeme svědky něčeho unikátního,“ uvedl pro motorsport.com šéf stáje Maserati a bývalý úspěšný závodník James Rossiter.

„Sám jsem vážně zvědavý na to, jaké to nakonec bude. Je to neuvěřitelně rychlý okruh, v kvalifikaci do toho musíte dát opravdu vše. Pro celý seriál je to něco nového,“ dodal Brit.

„Bude to jeden z těch závodů, během kterého vlastně nechcete jezdit na prvním místě. Každý by se totiž pověsil do vzduchového pytle za vámi. Bude zajímavé sledovat, jak moc pomalé tempo se během závodu pojede,“ uvedl šéf Avalanche Andretti Michael Andretti.

Jeden z Andrettiho pilotů ve formuli E a průběžně druhý muž šampionátu Jake Dennis očekává, že během portlandské EPrix bude vzhledem k šířce permanentní závodní tratě poměrně snadné předjíždět, nicméně i Brit upozorňuje na důležitost důsledného hospodaření s energií.

„V Sao Paulu to bylo mimo ideální stopu natolik prašné, že bylo těžké předjíždět. Tady je to ale čistá a široká trať, takže očekávám řadu předjížděcích manévrů. Bude to více než 20 kol tlačenic, šetření energií a bude důležité být ve správnou chvíli na správném místě. Doufám, že předvedeme dobrou show,“ řekl Dennis.

Podle Roberta Merhiho, který ve formuli E debutoval letos v Jakartě u stáje Mahindra, bude EPrix v Portlandu jedním z nejzábavnějších letošních závodů.

„Celé startovní pole pojede po většinu závodu v jedné velké skupině, protože všichni budou muset masivně šetřit energií až do chvíle, kdy budou zbývat dvě kola do cíle. Bude to podobné závodům v Berlíně, ale zároveň ještě o level výše. Rozdíl mezi kvalifikačním a závodním kolem bude masivní, možná až šestisekundový. Proto bude snazší těsně následovat soupeře,“ myslí si Španěl.

Jaká bude premiérová EPrix v Portlandu? To se dozvíme v noci, přímý přenos na Eurosportu startuje krátce před druhou hodinou ranní. Lídrem šampionátu je nyní tovární pilot Porsche Pascal Wehrlein, který má ale pouhý bod náskoku na Jaka Dennise. Šest bodů ztrácí třetí Nick Cassidy z týmu Envision.