Trapné, zhodnotil Jacques Villeneuve defekty v Baku

V nejbližších dnech by mělo Pirelli uveřejnit závěry ohledně vyšetřování defektů ve Velké ceně Ázerbájdžánu.

Max Verstappen hned po závodě řekl, že to Pirelli svede na úlomky, což se o chvíli později i stalo. Pirelli argumentovalo mimo jiné řezem na pneumatice Hamiltona. Jednalo se ale o předběžné výsledky.

„Pneumatiky by neměly takhle explodovat,“ řekl Villeneuve, kterého cituje RaceFans. „Neodjeli ani tolik kol. Je to trapné. A je to škoda. Stroll měl rozjetý dobrý závod a Max to měl pod kontrolou.“

„Max zajížděl jedno nejlepší kolo za druhým a měl velký náskok, takže nemusel jet tak rychle, ale nejsem si jistý, co jiného mohl udělat, protože neklouzal, nebylo tam nic zásadního. Měl smůlu.“