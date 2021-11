Trápíme se více než obvykle, přiznává Verstappen

Verstappenovu přípravu na katarskou kvalifikaci komplikovaly problémy, které měl Red Bull s jeho zadním křídlem.

V první části kvalifikace se Verstappen na měkké sadě Hamiltona držel, když na něj ztrácel jen 95 tisícin sekundy. V Q3 ale Hamilton deklasoval konkurenci, když druhého Verstappena porazil o 455 tisícin sekundy.

Situace podle Verstappena nebyla ideální také proto, že jeho týmový kolega Sergio Pérez vypadl už v Q2 a obsadil jedenácté místo.

„Myslím, že nám zkrátka chybí rychlost. Je to pro nás náročnější. V kvalifikaci jste to mohli jasně vidět, když se Checo ani nedostal do Q3. Ukazuje to, že se trápíme více než normálně,“ řekl Verstappen.

„Nicméně stále je to druhé místo a je o co hrát. Přál bych si ale, abychom mohli bojovat více.“

Podle některých odborníků nenabízí trať velké množství příležitostí k předjíždění. Verstappen je však optimistický.

„Vždy je těžké to říct, protože jsme tu nikdy nezávodili, takže je tu spousta neznámých. Nad těmito věcmi ale příliš nepřemýšlím. Musíme jen zapracovat na našich startech a uvidíme, kde skončíme.“

Pérez před branami Q3

Do nejlepší desítky se v katarské kvalifikaci nedostal druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, kterému k postupu do Q3 chybělo 105 tisícin sekundy.

„Měli jsme všechno na to, abychom mohli mít dobrou kvalifikaci, ale neposkládali jsme to dohromady, když na tom záleželo,“ řekl Pérez.

„Změnili jsme náš přístup při přípravě pneumatik a nebyli jsme schopni zajet kola, jaká jsme chtěli. Dostal jsem se do provozu a vypadnutím v Q2 jsme zaplatili za to, že jsme to všechno neposkládali dohromady.“