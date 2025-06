Trápení Hamiltona ve Ferrari? Těžko se to sleduje, říká Rosberg

Zatímco Charles Leclerc po špatném začátku sezony v podání Ferrari začíná sbírat pódiová umístění, což potvrdil naposledy třetím místem v Barceloně, jeho nový týmový kolega Lewis Hamilton na podobný úspěch v hlavním závodě letos zatím čeká.

Hamilton přitom již delší čas přiznává, že si s vozem Ferrari příliš nerozumí, přičemž spokojen s ním nebyl ani po zisku šestého místa v nedělní GP Španělska. Brit dokonce podle webu PlanetF1 prohlásil, že šlo o jeho nejhorší zkušenost vůbec, co se vyvážení vozu týká.

K současnému trápení Hamiltona se v souvislosti se závodem ve Španělsku vyjádřil také jeho bývalý týmový kolega z Mercedesu a mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg.

„Je těžké se na to dívat,“ uvedl Rosberg ve vysílání TV stanice Sky F1.

„Neděle pro něj byla hrozným dnem, protože tam byl prostě pomalý, což je velmi neobvyklé. Ano, v kvalifikaci mu to (v poslední době, pozn. red.) občas nejde, ale v závodech bývá obvykle velmi dobrý. Tento závod byl však šok. Ani on na to nemá odpověď,“ podotkl dále expilot F1, který se zároveň zamyslel nad tím, zda Hamilton, nezávodil s poškozeným vozem.

„Jestli třeba neměl poškození podlahy? Víte, tyhle podlahy jsou velmi citlivé, takže stačí málo a ztrácíte hodně času... Když nemáte žádné odpovědi, je to pro vás jako pro jezdce opravdu těžké. Zejména, když pak vidíte, jak se váš týmový kolega prožene až na třetí místo. Ve světle celé dosavadní sezony, kterou má, je to velmi temná situace,“ dodal Rosberg.