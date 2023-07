Tragédie ve Spa. Při závodě série FRECA zemřel Dilano van 't Hoff

Tragická zpráva přišla ze Spa. Na následky nehody zemřel nizozemský pilot Dilano van 't Hoff.

Při druhém závodě série FRECA došlo ve Spa k tragédii. Na následky zranění zemřel nizozemský pilot Dilano Dilano van 't Hoff z týmu MP Motorsport, který závodí také ve F2 a F3.

K nehodě došlo na rovince Kemmel Straight za mokrých podmínek na konci závodu, kdy ředitelství závodu vyvěsilo zelenou vlajku, aby mohli jezdci poslední minuty závodu dokončit v závodním režimu.

Bouralo více jezdců a to včetně nizozemského mladíka, do kterého poté narazil vůz Adama Fitzgeralda. Tragédie tak do jisté míry připomínala smrtelnou nehodu Anthoina Huberta z F2 z roku 2019.

Van 't Hoff závodil dříve ve formuli 4. Španělskou sérii dokonce v roce 2021 vyhrál a to v barvách MP Motorsport, za který pak začal závodit v evropské regionální sérii. Vloni se na katalánském okruhu dostal na stupně vítězů.