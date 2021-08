Tragédie Kubicova vozu. Vítězství v Le Mans překazil jediný senzor

Jednadvacetiletý čínský závodník Jie I-fej, který letos s Kubicou a Deletrazem vyhrál dva závody Evropské Le Mans Series, jel předposlední kolo závodu 24 hodin Le Mans. Náskok na sesterský vůz #31 měl dostatečný a jeho parťáci už se v garáži těšili na bouřlivé oslavy. K těm však nakonec nebyl důvod.

Číňan za obloukem Dunlop náhle zastavil a mohl jen smutně sledovat, jak se soupeři v LMP 2 prohnali okolo.

„Byl to závod plný dramat. Směřoval jsem za splněním svého snu, dokud se ten sen nerozpadl. Bylo to dlouhé, s Louisem a Robertem jsme se o auto dobře starali a už několik hodin před koncem jsme se dostali do čela,“ uvedl I-fej pro sportscar365.com.

„Byl jsem k vozu šetrný tak moc, jak jen to šlo. Snažil jsem se vyhýbat obrubníkům, prostě jsem se jen snažil dovést to domů. Někdy ale ani to nestačí.“

Vozu #41 stáje WRT pár desítek sekund před koncem 89. ročníku slavného závodu vypověděl službu senzor u plynového pedálu. Jediná malá součástka zničila posádce týden trvající úsilí.

Polovina garáže belgického týmu utichla, v té druhé se naopak začalo bouřlivě slavit. Posádce prototypu Oreca 07 Gibson #31 spadlo vítězství v Le Mans do klína, z triumfu v LMP 2 si nakonec radovali Ferdinand Habsburg, Charles Milesi a Robin Frijns.

„Nevím, co se stalo, najedou se vše vyplo. Je mi to líto kvůli všem v týmu, protože každý odvedl úžasnou práci. Blahopřeji týmovým kolegou a už se dívám kupředu, stále nás čeká boj o titul v Evropské Le Mans Series,“ dodal optimisticky Číňan.

„Udělali jsme vše správně. Byli jsme schopni dohnat ztrátu, vedli jsme s velkým náskokem a navzdory tomu, co se na konci stalo, ničeho nelitujeme. Vezmeme si z toho ponaučení,“ uvedl pro sportscar365.com Deletraz.

„Konec hry v posledním kole, může něco bolet víc než tohle? Pravděpodobně ano, ale tohle vážně bolí,“ napsal Kubica na svoji facebookovou stránku.