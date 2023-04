Tradiční okruhy nesmí spoléhat na to, že tu jsou 100 let, tvrdí boss F1

Šéf F1 Stefano Domenicali tvrdí, že tradiční okruhy nebudou mít své místo v kalendáři zajištěné jen díky své historii.

I když počet závodů v kalendáři F1 neustále stoupá, neznamená to, že by měly tradiční okruhy, mezi které můžeme řadit například dráhy ve Spa či v Monze, své místo jisté.

Objevují se totiž nové a nové destinace, které mají zájem na pořádání velké ceny a neváhají šampionátu platit vysoké „zalistovací“ poplatky.

Boss F1 Stefano Domenicali nyní varoval, že by představitelé tradičních okruhů neměli být při vyjednávání nových smluv arogantní.

„Když mají tradiční závody dobrý základ pro to, aby se mohly dívat do budoucna s jinou perspektivou, je to skvělé,“ citoval Domenicaliho web Racingnews365.com.

„Arogance a důvěra, že máte zaručenou budoucnost, protože se u vás závodí už 100 let, však upřímně nestačí,“ prohlásil Ital.

„Všichni to chápou. Na nic si nehrajeme, jsme vůči nim velmi transparentní. Pokud chtějí být v kalendáři, musí dělat věci, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou správné pro ně a také pro nás jako pro formuli 1,“ dodal Domenicali.