Tradicionalista Villeneuve: Sprinty mu nevadí, DRS ano

„V několika věcech jsem tradicionalista, ale ne v tomto ohledu,“ řekl Jacques Villeneuve pro PlanetF1.com o sprintech.

„Protože dokud to zůstane sportem, tak je to v pořádku. Jsem třeba silně proti DRS. V tom je ten tradicionalista, protože to odvádí od skutečného sportu. DRS je jako dát sprinterovi výhodu nebo lepší obutí, protože je o něco pomalejší. Jde to proti puristovi ve mně, ale cokoli jiného... mít sprint nebo nemít sprint – nemá vliv na hlavní závod, takže jsem pro, protože sport potřebuje show, aby mohl existovat.“

„Každý sport, který nebyl show, zanikl, nebo ho nikdo pořádně nesleduje. Taková je realita.“

„Je to skvělé, protože to přináší lepší pátek,“ říká Villeneuve o sprintech. „Nikdy to nebylo zamýšleno tak, že by se měla zlepšit sobota. Mělo to zlepšit pátek, který může být velmi nudný. Takhle máte v pátek nějaký výsledek, něco o čem se dá psát.“

Kanaďan by také podpořil zákaz používání zahřívacích dek. Formule 1 je chtěla zrušit už několikrát – naposledy od příštího roku, což ale bylo nakonec odvoláno a nedávno bylo také už v předstihu rozhodnuto, že ke zrušení nedojde ani v roce 2025.

„F1 je jedinou sérií, která ještě používá deky na pneumatiky, nebo jednou z mála,“ řekl Villeneuve.

„Přineslo by to velký rozdíl a to také v závodních strategiích, kde by to odstranilo tu situaci s undercutem. Přinutilo by to jezdce dál tlačit na pneumatiky. Vidíte to v sériích, jako je IndyCar, kde to funguje, tak proč by to nemohlo fungovat ve F1? Studené pneumatiky jsou pro show dobré.“