Toyoty se v Bahrajnu vrátily na vítěznou vlnu, vyhrál prototyp #7

I díky výkonnostnímu omezení obou hybridních Toyot novým nastavením „hendikepu za úspěch“ získal v Bahrajnu druhé pole position v řadě švýcarský tým Rebellion Racing s prototypem Rebellion R13 Gibson #1, který v první řadě na startovním roštu doplnila ještě Ginetta #5. Tovární Toyotám patřila na roštu řada druhá.

Z hlediska boje o celkové vítězství v bahrajnské osmihodinovce byla klíčová dramatická situace, ke které došlo bezprostředně po startu závodu v sérii zatáček 1, 2 a 3. Charlie Robertson se za volantem Ginetty #5 pokoušel dostat před Bruna Sennu ve voze Rebellion, svoji snahu na studených pneumatikách ale přehnal, roztočil se a trefil Sennův vůz. Do kolize se navíc připlet i Sébastien Buemi, který závod odstartoval s Toyotou #8. Všechny tři inkriminované vozy tak již v prvním kole nabraly ztrátu.

Ke kontaktům po startu došlo i mezi vozy LMP 2 a GTE a na trať tak záhy musel vyjet safety car. Traťoví maršálové deset minut čistili trať a Mike Conway, který se s Toyotou #7 po startu dokázal vyhnout všem nebezpečím, se v kokpitu mohl začít usmívat. Britský pilot svým obezřetným startem totiž položil základ pro pozdější vítězství svého vozu.

Po restartu závodu začal Conway navyšovat vedení Toyoty #7 a kolo co kolo se vzdaloval svým pronásledovatelům. Prototypy Rebellion #1, Ginetta #5, Toyota #8 a Ginetta #6 se dlouho prokousávaly polem rychlých vozů LMP 2 po úvodních potížích, čehož využíval na prvním místě jedoucí Mike Conway. Především díky jeho práci během úvodních stintů Toyota #7 až do cíle závodu neopustila první pozici.

Nebezpečí pro Toyotu #7 mohl představovat pouze vůz stáje Rebellion, který Gustavo Menezes po převzetí od Bruna Senny dokázal dostat na druhé místo a začal stahovat i vedoucí vůz. Švýcarskou stáj ale posléze postihly problémy s převodovkou, které si vyžádaly opravy v garáži. „Rebelové“ se vrátili na trať se tříkolovou ztrátou na první místo, čímž se definitivně rozhodl souboj o vítězství. Díky problémům vozu Rebellion R13 navíc na druhou pozici poskočila Toyota #8.

Na dobrou práci Mika Conwaye v Toyotě #7 navázal i jeho parťák Kamuj Kobajaši a bezchybně své stinty zvládl také Jose Maria Lopez. Argentinský trojnásobný mistr světa cestovních vozů dovezl Toyotu #7 vítězně do cíle před sesterským vozem #8 posádky Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima, Brendon Hartley. Třetí skončili po vítězství v Šanghaji Gustavo Menezes, Norman Nato a Bruno Senna s vozem Rebellion R13 Gibson #1. Vinou technických potíží závod nevyšel prototypům Ginetta G60-LT-P1 AER. Ani jeden z britských vozů třídy LMP 1 do cíle nedojel.

Mike Conway, Kamuj Kobajaši a Jose Maria Lopez se díky sobotnímu vítězství posunuli do čela průběžného pořadí šampionátu.

První vítězství pro United Autosports ve WEC

Ve třídě LMP 2 opanoval sobotní osmihodinový závod v Bahrajnu tým Zaka Browna United Autosports, který v této sezóně debutuje ve světovém vytrvalostním šampionátu s prototypem Oreca 07 Gibson.

Pro United Autosports odstartoval závodní víkend velmi dobře již v pátek premiérovým vítězství v kvalifikaci. Z pole position poté do závodu odstartoval bývalý pilot formule 1 Paul di Resta, který se během osmi hodin za volantem střídal s Philipem Hansonem a Felipem Albuquerquem.

Jezdecké trio United Autosports převedlo suverénní a bezchybný výkon, během osmi hodin nevedl závod v LMP 2 nikdo jiný. Díky vítězství se britská stáj v LMP 2 posunula na druhé místo průběžného pořadí.

Druhé a třetí místo v LMP 2 získaly prototypy týmu Jota Sport. Druzí skončili da Costa, Davidson a Gonzalez s Orecou #38 před Stevensen, Tungem a Aubrym ze sesterského vozu #37, který startuje pod hlavičkou Jackie Chan DC Racing.

Aston Martin triumfoval v LMGTE - PRO

Ve třídě LMGTE - PRO, která má status mistrovství světa vozů GTE, získalo v kvalifikaci třetí pole position v řadě tovární Porsche, samotný závod však vozům 911 RSR-19 kvůli technickým problémům nevyšel a obsadily páté a šesté místo.

Vítězství pro Aston Martin Racing získali Dánové Nicki Thiim a Marco Sorensen, kteří se střídali za volantem vozu Vantage #95. Thiim a Sorensen ve druhé polovině závodu bojovali o čelo kategorie především s vozem Ferrari 488 GTE #71 posádky Davide Rigon, Miguel Molina. Souboj mezi britským a italským vozem nakonec rozhodla penalizace stop and go pro Ferrari za protočení kol při vyjíždění z boxů. Thiim a Sorensen tak vyhráli podruhé z posledních tří závodů a posunuli se do čela šampionátu.

Na penalizovanou dvojici Rigon, Molina zbylo místo druhé, třetí dojel Aston Martin #97, který pilotovali Maxime Martin a Alex Lynn.

Vítězství pro Porsche v LMGTE - AM

Ve třídě LMGTE - AM vyhrála osmihodinový bahrajnský závod posádka Ben Keating, Jeroen Bleekemolen, Larry ten Voorde, která se střídala ve voze Porsche 911 RSR #57 německého týmu Project 1.

Za volantem Porsche #57 do závodu odstartoval Američan Keating, který se statusem bronzového pilota předvedl obdivuhodný výkon. Podnikatel a dealer vozů Ford ve státě Texas absolvoval non stop první tři hodiny závodu a jeho výkon bezchybnou jízdou podtrhli i profesionálové Bleekemolen a ten Voorde.

Druhý v LMGTE - AM dojel Aston Martin #98 před třetím Porsche #86 týmu Gulf Racing.

Světový vytrvalostní šampionát WEC bude mít na programu další závod 23. února na Okruhu Amerik nedaleko texaského Austinu.

