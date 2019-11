Toyoty poraženy! Závod WEC v Šanghaji vyhráli švýcarští „rebelové“

Tovární prototypy Toyota byly pro závod WEC v Šanghaji po dvou vítězných doublech na Silverstonu a ve Fudži zpomaleny o 2.74 sekundy na jedno kolo, prototyp Rebellion R13 #1 týmu Rebellion Racing byl přitom v rámci „hendikepu za úspěch“ zpomalen pouze o 0.89 sekundy.

Švýcarská stáj této výhody dokonale využila už v kvalifikaci, kterou s vozem #1 vyhráli Bruno Senna a Gustavo Menezes. Na pole position závodu WEC tak stál prototyp bez hybridního pohonu poprvé od Sebringu 2012. V historii vytrvalostního mistrovství světa navíc do závodu z první pozice vůz soukromého týmu startoval vůbec poprvé a Gustavo Menezes se stal prvním Američanem, který ve WEC získal pole position v absolutním pořadí.

Do závodu s prototypem Rebellion R13 #1 odstartoval Norman Nato, který měl během procedury letmého startu pomalou reakci na plyn. Tím vyprovokoval obě Ginetty LMP 1 #5 a #6 a Toyotu #7 k předjíždění ve chvíli, kdy to podle pravidel ještě nebylo možné. Všechny tři inkriminované vozy za tento prohřešek „vyfasovaly“ penalizaci v podobně průjezdu boxy, čímž se vyřadily z boje o vítězství.

Green lights out, we roar like dragon for the next 4 hours in Shanghai, China 🇨🇳🐲



Have a great race to you all! #4hShanghai #WEC pic.twitter.com/W2lPVdgmka — WEC 🇨🇳 🐲 (@FIAWEC) November 10, 2019

Především v garážích továrního týmu Ginetta zavládl smutek, britské vozy totiž měly velmi dobré tempo a v první půlhodině závodu před udělením penalizace dokonce jezdily na čele.

Norman Nato za volantem vozu Rebellion sice nezvládl optimálně start, poté ale dostal pneumatiky do správného provozního okna a začal stahovat rychlým tempem obě Toyoty.

Na Natovu rychlost úspěšně navázali i Menezes a Senna, kteří po soubojích s Toyotami dokázali vrátit tým Rebellion Racing zpět do vedení. Švýcarský prototyp byl po opětovném převzetí první pozice jasně nejrychlejší na trati a s postupujícím časem navyšoval náskok na konkurenci. V závěru závodu dokonce Švýcaři nadělili jedno celé kolo penalizované Toyotě #7.

Deset minut před koncem závodu zajel Bruno Senna naposledy k mechanikům pro dotankování paliva a po návratu na trať dokroužil pro vítězství týmu Rebellion Racing v Šanghaji. Při průjezdu po šachovnicovou vlajkou v garáži týmu slavili Gustavo Menezes, Norman Nato, šéf společnosti Oreca Hugues de Chaunac a prezident značky Rebellion Calim Bouhadra.

Druzí dojeli Brendon Hartley, Kazuki Nakadžima a Sébastien Buemi s Toyotou #8, třetí skončila sesterská posádka z Toyoty #7 Kamuj Kobajaši, Jose Maria Lopez, Mike Conway.

Double pro Goodyear v LMP 2

K historickému okamžiku došlo ve třídě LMP 2, kde v roce svého návratu do světa motorsportu získala vítězný double pneumatikářská firma Goodyear. První dvě místa v cíli totiž obsadily vozy týmu Jota Sport, který je zákazníkem Goodyearu v LMP 2.

Téměř celý čtyřhodinový závod se odehrával ve znamení souboje dvou prototypů Oreca 07 #38 a #37 týmu Jota.

Z vítězství v LMP 2 se nakonec radovala posádka Anthony Davidson, Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa z vozu #38, která porazila sesterský vůz #37, který startuje pod hlavičkou Jackie Chan DC Racing a střídá se v něm posádka Ho-Pin Tung, Will Stevens, Gabriel Aubry.

Třetí pozici v LMP 2 získal tým Zaka Browna United Autosports a jeho posádka Paul di Resta, Philip Hanson, Felipe Albuquerque.

LMP2 sees No. 38 @JotaSport take victory as @afelixdacosta completes race to trigger celebrations with teammates @RobGonzalezV and @antdavidson. Win marks the first ever WEC win for @goodyear tyres & Jota’s first as a full season entrant🏆



Congratulations👏#4hShanghai #WEC pic.twitter.com/opgjJVDYNS — WEC 🇨🇳 🐲 (@FIAWEC) November 10, 2019

Šťastné vítězství pro Ferrari v LMGTE – PRO

Ve třídě LMGTE – PRO jel během prvních tří hodin neohroženě na čele tovární Aston Martin Vantage GTE #95 dánské posádky Nicki Thiim, Marco Sorensen.

Těsně před započetím poslední hodiny závodu však tento vůz postihl defekt levé zadní pneumatiky na zadní dlouhé rovince okruhu v Šanghaji a Nicki Thiim tak musel neplánovaně do boxů.

Následkem toho byla na trati vyhlášena plná žlutá fáze, kterou všechny vozy v LMGTE – PRO využily k pit stopu zdarma, kvůli čemuž se Aston #95 náhle propadl až na páté místo, kde také závod posléze dokončil.

První vítězství pro Ferrari v sezóně 2019/2020 tak díky výpadku Astonu se štěstím získalo Ferrari 488 GTE Evo #51 posádky Alessandro Pier Guidi, James Calado. Ferrari zvítězilo v Šanghaji v rámci WEC vůbec poprvé.

Třetí druhé místo v řadě získali Michael Christensen a Kevin Estre s vozem Porsche 911 RSR-19 #92. Christensen a Estre po třech závodech vedou šampionát.

Druhé vítězství v řadě pro TF Sport v LMGTE – AM

Ve třídě LMGTE – AM slaví druhý triumf ve FIA WEC v řadě britský tým TF Sport s Astonem Martin Vantage GTE #90.

Trojice Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam zvítězila po Fudži i v Šanghaji, díky čemuž je nyní v čele šampionátu o tři body před posádkou Francois Perrodo, Emmanuel Collard, Nicklas Nielsen z týmu AF Corse.

Druhé místo v cíli dnes získalo Porsche #57 týmu Project 1 před továrním Astonem Martin #98.

Světový vytrvalostní šampionát FIA WEC bude pokračovat 14. prosince osmihodinovým závodem v Bahrajnu.

Foto: Rebellion Racing