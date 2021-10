Toyota získala v Bahrajnu titul v hypercarech. Mezi jezdci se rozhodne za týden a to i v dalších kategoriích

Více než dva měsíce musel šampionát WEC čekat na další závod. Po Le Mans, kde se jelo netradičně na konci srpna, jsme se přesunuli do Bahrajnu. Také kalendář WEC ovlivnil covid-19. V Bahrajnu se tak konají dva závody. Dnes jezdci absolvovali šestihodinový závod, za týden je čeká osmihodinový závod, který letošní sezónu uzavře.

Z vítězství mezi hypercary se radovala posádka Toyoty číslo 7 (Conway, Kobajaši, López), která navýšila náskok v šampionát na sesterský vůz z 9 na 15 bodů – v závodech na šest hodin se boduje stejně jako ve F1, ale #8 získala v Bahrajnu bod za pole position.

Toyota 7 odstartovala do závodu z druhého místa. V první hodině se nakrátko dostala do vedení, dokud se Mike Conway v první zatáčce nedostal mimo trať, což umožnilo vozu č. 8 Sebastiena Buemiho vrátit se do vedení. Conway ale ve druhé hodině opět převzal vedení.

Toyota má titul

Toyota jako konstruktér si ale už v prvním bahrajnském závodě zajistila historicky první titul v nové třídě hypercarů. Navýšila náskok na Alpine, který už ji nemůže dohnat.

V dalších kategoriích je souboj také otevřený

V třídě LMP2 vyhrál po startu ze sedmého místa vůz týmu WRT číslo 31 (Frijns, Habsburg, Milesi), který tak navázal na úspěch z Le Mans. Posádka vozu #31 také převzala vedení v šampionátu ve své kategorii s náskokem 5 bodů. Na stupně vítězů se dostaly také oba vozy týmu Jota.

V kategorii GTE Pro vyhrálo Porsche číslo 92 (Estre, Jani), které tak snížilo ztrátu na vedoucí Ferrari AF Corse, které dojelo třetí, na pouhý jeden bod.

V kategorii GTE Am vyhrál vůz #33 týmu TF Sport (Fraga, Keating, Pereira). Po druhém místě v Le Mans to bylo pro posádku letošní první vítězství.