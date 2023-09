Toyota se sbližuje s McLarenem. Chystá se japonský comeback do F1?

Bylo to jedno z nejvíce probíraných témat během víkendu Velké ceny Japonska. Tovární pilot Toyoty ze seriálů WEC a Super Formula Rjo Hirakawa byl představen jako nový testovací a rezervní pilot McLarenu. Je to jednorázový krok v kariéře talentovaného Japonce, nebo se v pozadí hraje o něco většího? Třeba o vstup celé automobilky do šampionátu?

Vazby McLarenu na Toyotu jsou dlouhodobé. Tým z Wokingu teprve nedávno přestal využívat větrný tunel Toyoty v Kolíně nad Rýnem (místo vývoje prototypů LMP 1 i současného hypervozu GR010 Hybrid) a konečně přesunul svůj vývoj do vlastních nově postavených prostorů. Nicméně i přes tento krok se zdá, že vazby mezi oběma automobilkami začínají být ještě těsnější.

Důkazem toho budiž fakt, že se v Suzuce v typicky oranžovém týmovém triku objevil Rjo Hirakawa. Devětadvacetiletý vítěz Le Mans a mistr světa WEC se před domácími fanoušky usmíval od ucha k uchu. Aby ne, důvodů měl více než dost. Tovární pilot jedné z největších stájí světa (Toyota Gazoo Racing) byl totiž představen jako nový rezervní a vývojový jezdce McLarenu. A Hirakawova role nebude malá. Japonský závodník se zapojí do práce na simulátoru a čeká ho rovněž najíždění testovacích kilometrů s monopostem z roku 2021.

Tady se dostáváme k zajímavému pozadí. Hirakawa je dlouhodobě chráněncem Toyoty, a i proto se nikdy před tím nedostal do hledáčku týmů z F1. Tak proč si ho nyní vybral McLaren? Nabízí se celkem jasná odpověď. Za Hirakawu u McLarenu orodovala sama Toyota, aby si opět zvýšila své vazby na grand prix závodění. Za touto možností stojí i fakt, že v zázemí McLarenu byl během Grand Prix Japonska pravidelně spatřován samotný šéf Toyoty Akio Toyoda. Toho doprovázela celá delegace manažerů japonské značky.

Celé toto dění může naznačovat jeden možný vývoj - Toyota zvažuje velký návrat do formule 1 a s McLarenem vede předběžná jednání o dodávání motorů. Kdekdo teď může namítat, že je to poměrně ukvapený závěr. Toyota má přece silnou pozici v motorsportu, s hypervozy závodí ve WEC (kde sice letos prohrála Le Mans, nicméně pohár konstruktérů už má zajištěný), speciály Yaris patří ke špičce ve WRC a nová Supra je hvězdou japonských Super GT. Faktem je ale i to, že v motorsportu se nic neděje náhodou a manažeři slavných automobilek se nenavštěvují jen kvůli dávnému přátelství…

„Chtěli jsme odstartovat program vývoje mladých pilotů a mnoho zájemců už klepalo na dveře. Sami si vyhledáváme talenty, další talentovaní jezdci se nám ale sami nabízejí, což je dobře. Ukazuje nám to, jaké máme renomé. A proto jsme také nadšení, že se Rjo spolu s Toyotou chtěl zapojit do našeho programu,“ uvedl pro motorsport.com šéf týmu McLaren pro F1 Andrea Stella, čímž nepřímo potvrdil, že vzniklá dohoda je mezi automobilkami, nikoliv pouze mezi jezdcovým managementem a stájí McLaren.

„Vzali jsme to jako výhodu pro nás a zapojili ho (Rja Hirakawu) do našeho programu mladých jezdců. Ale tím to nekončí. Chceme si také trochu vyměňovat data ohledně hledání výkonnosti a způsobů, jak nakládáme s výchovou jezdců. Chceme si trochu rozšířit naše obzory,“ odhalil Stella další detaily dohody. Mezi McLarenem a Toyotou by tak mělo docházet ke sdílených určitých dat.

Určitá dohoda mezi britskou a japonskou manufakturou je tak zřejmě na světě, avšak divočejší spekulace v Suzuce mírnil Kazuki Nakadžima. Bývalý pilot F1, mistr světa WEC a vítěz Le Mans, který je dnes členem širšího vedení Toyota Gazoo Racing pro vytrvalostní MS, uvedl, že Hirakawův příchod k McLarenu Toyotě do budoucna pouze otevírá malá dvířka k dalším možnostem.

„V tuto chvíli určitě ne,“ odpověděl Nakadžima na dotaz motorsport.com, zda – li Toyota zvažuje vstup do F1. „Tato dohoda je skutečně čistě zaměřena na pilota, na plnění jeho snu. Ale s naším potenciálním vstupem do F1 to nemá co dělat. Samozřejmě o tom můžete přemýšlet a bude kolem toho ‚šuškanda‘, ale teď vám skutečně mohu říci jasné ne. Co se stane v budoucnu? To nikdy nevíte,“ dodal Nakadžima. Budoucí návrat Toyoty do F1 tak skutečně nelze vyloučit, nicméně pro příštích několik let spíše očekávejme její setrvání v nejvyšší třídě WEC. Tam se Toyota po exodu továren z LMP 1 konečně dočkala vytoužené konkurence a proti tolika továrním týmům v F1 reálně nikdy soutěžit nebude.