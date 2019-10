Toyota opět ovládla horu Fudži, zvítězil prototyp #8

Pro Toyotu #8 to byl v Japonsku perfektní závodní víkend. Prototyp, součástí jehož posádky byl v minulé sezóně i Fernando Alonso, byl od pátku nejrychlejší ve všech třech trénincích a dvojice Brendon Hartley, Kazuki Nakadžima nakonec pro „osmičku“ zajistila i pole position pro start závodu.

Po startu závodu se sice ze čtvrtého místa na roštu až na první dostal Jegor Orudžev s prototypem Ginetta G60-LT-P1 #5, Toyota #8 si však vedení ještě během prvního kola šestihodinového závodu vzala zpět a odstartovala tak sólovou jízdu až do cíle závodu.

Problémy měla naopak sesterská Toyota #7, kterou po zářijovém vítězství na Silverstonu nejvíce postihlo omezení v rámci nově zavedeného „balastu za úspěch“.

Se „sedmičkou“ do závodu ve Fudži odstartoval Kamuj Kobajaši, který se během prvního kola propadl na třetí pozici za Bruna Sennu, který velmi dobře rozjel závod s prototypem švýcarského týmu Rebellion Racing.

Senna za volantem vozu třídy LMP 1 bez hybridního pohonu během prvních dvaceti minut úspěšně odolával na druhém místě tlaku ze strany třetího Kobajašiho a těžil především z vyšší maximální rychlosti na dlouhé rovince.

Souboj mezi Švýcarem a Japoncem nakonec ve prospěch pilota Toyoty rozhodl provoz na trati, který může díky přídavnému výkonu z hybridního pohonu prototyp TS050 Hybrid předjíždět mnohem rychleji, zatímco soukromý prototyp týmu Rebellion ztrácí více času.

Za vítěznou trojicí Hartley, Nakadžima, Buemi tak na druhém místě dojeli s Toyotou #7 Kamuj Kobajaši, Mike Conway a Jose Maria Lopez. Místo třetí se ztrátou dvou kol na vítěze získali Bruno Senna, Gustavo Menezes a Norman Nato s jediným vozem švýcarské stáje Rebellion ve startovním poli.

De Vries a Racing Team Nederland zvítězili v LMP 2

Holandská radost panuje po závodě v Japonsku ve třídě LMP 2. Své první vítězství ve FIA WEC si totiž připsal nizozemský tým Racing Team Nederland s prototypem Oreca 07 Gibson.

Posádka „holandské“ Orecy ve složení Nyck de Vries, Giedo van der Garde a Frits van Eerd bojovala během závodu především s týmy Jota Sport a Jackie Chan DC Racing a nakonec nad nimi zvítězila.

Tým Jota Sport, startující rovněž s Orecou 07, získal druhou pozici s posádkou Anthony Davidson, Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa. Třetí pozici obsadila Oreca 07 stáje herce Jackieho Chana posádky Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry, William Stevens.

AKTUALIZACE: Tým Jota Sport byl kvůli porušení technických pravidel třídy LMP 2 diskvalifikován, na místo druhé se tak posunul tým Jackie Chan DC Racing a místo třetí dodatečně získal tým Zaka Browna United Autosports.

Dvojité pódium pro Aston Martin v LMGTE – PRO

S velkou dávkou bodů bude z Japonska odjíždět tovární tým Aston Martin Racing, který ve třídě LMGTE – PRO po boji především s vozy Porsche 911 RSR-19 získal první a třetí místo.

Vítězství v šestihodinovém závodě pod nejvyšší horou Japonska si připsala dánská posádka Astonu #95 Marco Sorensen, Nicki Thiim.

Michael Christensen a Kevin Estre s vozem Porsche #92 dojeli druzí před Maximem Martinem a Alexem Lynnem z Astonu #97, který obsadil třetí pozici.

Vítězové sobotní kvalifikace a také závodu na Silverstonu Gianmaria Bruni a Richard Lietz dokončili závod ve třídě LMGTE – PRO až na posledním šestém místě za oběma továrními Ferrari týmu AF Corse.

Aston Martin Vantage zvítězil i ve třídě LMGTE – AM, a to zásluhou britského týmu TF Sport a jeho posádky Jonathan Adam, Charlie Eastwood, Salih Yoluc.

Foto: Toyota