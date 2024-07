Toyota #8 kralovala v Sao Paulu a slaví první vítězství sezony WEC!

Návrat světového vytrvalostního šampionátu FIA WEC do Sao Paula po deseti letech proběhl zcela v režii tovární stáje Toyota, která šestihodinový závod ovládla s vozem #8. Pro japonský tým to ale mohlo být ještě lepší.

Z pole position totiž na Interlagosu odstartoval Mike Conway s Toyotou GR010 Hybrid #7, se kterou v sobotu vyhrál kvalifikaci Kamuj Kobajaši. Conway byl během dvou úvodních hodin suverénně nejrychlejším pilotem na trati, a i po odpykání si penalizace průjezdem boxovou uličkou se dokázal opět vrátit do čela.

Jenže „sedmičku“ nakonec zpomalily technické problémy. Při druhém pravidelném pit stopu Conwaye vystřídal Nyck de Vries, který ale nemohl být vypuštěn co nejrychleji zpět na trať. Místo toho museli mechanici na boxové uličce odšroubovat část pravé části kapotáže a manuálně vyřešit vzniklou závadu. Toyota #7 při těchto opravách ztratila velké množství času a propadla se až na chvost startovního pole elitní třídy Le Mans Hypercar.

Vedení a následně i vítězství v šestihodinovém závodě tak spadlo do klína posádce sesterské Toyoty #8. Tu dovezl na prvním místě do cíle Sebastien Buemi, který si tak oživil deset let staré vzpomínky. V roce 2014 skončil na Interlagosu druhý a oslavil titul mistra světa, tentokrát se zde radoval z prvního vítězství i pódia v aktuální sezoně společně s parťáky Brendonem Hartleym a Rjem Hirakawou.

Druhé a třetí místo v cíli obsadily tovární prototypy Porsche 963 LMDh týmu Penske #6 a #5 a nakonec až na čtvrtou pozici dokázal vytáhnout Toyotu #7 Kamuj Kobajaši. Japonec v samotném závěru předjel v nájezdu do Sennových esíček Alessandra Pier Guidiho za volantem Ferrari #51. Do bodované desítky se dostalo ještě šesté Ferrari #50, sedmé Porsche #38, osmý Peugeot #93, deváté BMW #15 a desátý Alpine #36, se kterým startoval i dojížděl Mick Schumacher.

Na čele celkového pořadí zvýšili náskok po nedělním druhém místě piloti Porsche #6 Andre Lotterer, Kevin Estre a Laurens Vanthoor, kteří mají nyní na kontě 117 bodů. Jezdci Ferrari a vítězové z Le Mans Antonio Fuoco, Miguel Molina a Nicklas Nielsen na ně ztrácejí tři závody před koncem sezony 19 bodů. V celkovém pořadí konstruktérů vede Porsche (126 b.) před Toyotou (122 b.) a Ferrari (109 b.).

V kategorii LMGT3 vyhráli na Interlagosu Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm a Klaus Bachler, kteří se střídali v kokpitu Porsche 911 GT3 R #92 týmu Manthey. Těm se po odstoupení kvalifikačních vítězek Iron Dames otevřela hladká cesta k vítězství a získali tak po úvodním podniku roku v Kataru druhý triumf sezony. Zároveň tato trojice nyní vede šampionát s náskokem 25 bodů před stájovými kolegy Morrisem Schuringem, Richardem Lietzem a Yasserem Shahinem.

Sezona FIA WEC bude pokračovat 1. září šestihodinovým závodem na Okruhu Amerik v texaském Austinu.