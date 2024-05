Továrna Mercedesu je ve „válečném stavu“. Allison věří, že vylepšení fungují a Mercedes je soupeřům blíže

Mercedes je dnes poměrně jasně čtvrtým nejlepším týmem. Jeho ambice před sezónou ale byly větší. Nyní je cílem dohnat soupeře.

Už v Miami tým nasadil nové díly. Další přišly v Imole. Není to ale konec. Podle Jamese Allisona je nyní továrna „ve válečném stavu“ a maximálně tlačí na to, aby novinky přišly do nejdříve. Balík pro Imolu měl původně přijít v jednom nasazení, ale tým uspíšil výrobu a některé díly nasadil dříve.

„Na základě závodního tempa, které jsme viděli v Imole, bych řekl, že jsme udělali mírný krok vpřed. Jsme nyní o několik desetin sekundy blíže k čelu než na začátku roku a v samotné Imole jsme se posunuli o desetinu nebo dvě blíže k čelu. S tím jsme docela spokojeni,“ řekl Allison na tradičním debriefingu.

Další díly nasadí Mercedes v Monaku a poté v Kanadě.