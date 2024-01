Toto Wolff prodloužil smlouvu s Mercedesem o další tři roky

Toto Wolff je v trochu exkluzivní pozici, protože na rozdíl od ostatních šéfů týmu je také akcionáře. Tým vlastní rovným dílem Daimler, INEOS a právě Wolff.

V rozhovoru pro The Daily Telegraph Wolff uvedl, že se nedávno dohodl s ostatními akcionáři na prodloužení své smlouvy. Šéfem Mercedesu by měl zůstat nejméně do konce roku 2026.

„Myslím, že nejdůležitější věcí mezi námi třemi je, že si navzájem důvěřujeme,“ řekl Wolff o svých kolezích, kterými jsou majitel firmy INEOS Jim Ratcliffe a generální ředitel Mercedes-Benz Ola Kallenius.

„Nakonec i já jako akcionář chci, aby se mi investice co nejlépe vrátila. A nejlepší návratnost investice je vítězství.“

„Nebudu se snažit držet pozice, o které si myslím, že ji někdo zvládne lépe než já. Ujišťuji se, že mám kolem sebe lidi, kteří mi mohou říct opak. Nakonec jsme se rozhodli my tři: ‚Pojďme do toho znovu.‘“

Wolff si myslí, že největším rizikem je pro něj najít motivaci pokračovat – pokud by úspěch byl snadný, a ne být frustrovaný a odejít, pokud by se situace nezlepšila.

„Jsem součástí tohoto týmu v různých funkcích. Jsem jedním z akcionářů. Jsem členem představenstva. To jsou věci, které se nezmění, ať už budu mít jakoukoli výkonnou nebo nevýkonnou funkci. Ale cítím se dobře.“

„Riziko pro mě vždy představuje spíše nuda než vyhoření. A proto přijímám výzvy, které dnes máme, i když mi někdy připadá, že je velmi, velmi těžké je zvládnout.“

Mercedes potvrdil, že letošní vůz představí 14. února.