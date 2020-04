Toto Wolff popřel, že by se chystal přestoupit do Racing Pointu

Na konci letošní sezóny skončí smlouvy několika slavných osobností formule 1. V případě Mercedesu se to týká Lewise Hamiltona a Tota Wolffa. Už dříve se objevily úvahy, že by mohli oba zamířit do Ferrari. V případě Wolffa je situace složitější, protože je současně také akcionářem týmu.

Nyní je na stole nová teorie – Wolff by mohl zamířit do Astonu Martin. S majitelem týmu Lawrencem Strollem se velmi dobře zná. Wolff ale podobné úvahy popřel.

„Není pravda, že se stanu ředitelem Astonu Martin,“ řekl Wolff pro rakouskou televizní stanici ORF. „Jsem v partnerství s Daimlerem v týmu F1 a to je moje priorita.“

„Investiční konsorcium vedené Lawrencem Strollem převzalo podíl (v Astonu Martin). Jedná se o finanční investici. Ale výkonná role z mé strany je vyloučena.“

„Jsem u Mercedesu osmou sezónou a opravdu rád pracuji s tamními lidmi. Zároveň s Olem Källeniusem diskutuji o naší budoucnosti, našem společném podniku a o tom, jak budeme dále spolupracovat.“

„Pro Mercedes jako značku funguje tato platforma velmi dobře, a proto vše nasvědčuje tomu, že budeme spolupracovat i v příštích letech.“

Pokud se ale podíváme na situaci u Mercedesu čistě z vnějšího pohledu, tak se zdá, že role Wolffa je v poslední době oslabena. Byl to totiž právě Ola Källenius, kdo zavolal Wolffovi, aby tým v Austrálii nezávodil a byl to opět on, kdo se postaral o to, aby se Mercedes stáhl z boje proti Ferrari ve věci pohonné jednotky.

Foto: Getty Images / Lars Baron