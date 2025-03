Toto Wolff o rozložení sil i o tom, proč bude těžké se brzy soustředit na příští rok

„Poměr sil po testech v Bahrajnu je takový, že čtyři týmy jsou v rychlém kole docela vyrovnané, možná s mírnou výhodou Norrise. V simulacích závodu jsou oba vozy McLaren jasně vepředu. Verstappen, my a Ferrari jsme s těsnými rozestupy za nimi,“ řekl Toto Wolff pro OE24.

Velkou výzvou pro týmy bude letos rozhodnutí, kdy a kolik zdrojů přesměrují na vývoj vozu pro příští rok. V roce 2026 budeme mít zcela nové vozy.

„Prvních šest měsíců nás stálo nejvíce bodů, protože jsme auto nerozjeli,“ řekl Wolff o loňské sezóně.

Jsme Mercedes. Naší ambicí je vždy bojovat o vítězství a tituly. Z hlediska naší pověsti si nemůžeme dovolit na jaře vypnout.

„Ve druhé polovině roku jsme přesto vyhráli čtyři závody a patřili jsme mezi přední jezdce. Naším cílem je i nadále bojovat o titul mistra světa. Ale mezi čtyřmi týmy, které mohou letos vyhrát, je to neuvěřitelně těsné. Můžete být první nebo osmí.“

„Bude obtížné dále rozvíjet současný vůz a na druhé straně se dívat dopředu na příští rok, kdy nás čeká obrovská změna. Musíte být velmi flexibilní. To vyžaduje hodně taktu. Jsme Mercedes. Naší ambicí je vždy bojovat o vítězství a tituly. Z hlediska naší pověsti si nemůžeme dovolit na jaře vypnout.“

Mercedes má letos nového jezdce. Hamiltona nahradil Antonelli. Co říká Wolff na Hamiltona v rudém overalu a v rudém voze?

„Nejdřív to byla legrační představa, jak bude vypadat po tolika letech v Mercedesu. Ale pak přijel ve svém červeném overalu a červeném autě. V této rychle se měnící době si na to člověk rychle zvykne. Teď už je to pro mě normální představa.“

Wolffa se také zeptali na dnes už ikonickou fotografii Hamiltona z jeho první návštěvy v Maranellu 20. ledna letošního roku.

„Řekl jsem mu: ‚Dvanáct let se tě snažím dostat do obleku a ty to pak uděláš hned první den u Ferrari.‘ Oba jsme se tomu hodně smáli.“