Toto na telefonu. Šéf Mercedesu na dálku rozhodl, že má Russell pustit Hamiltona

Red Bull si v Japonsku zajistit letošní titul. Za ním se ale bojuje a každý bod se počítá.

McLaren se pomalu dotahuje na čtvrtý Aston Martin. Bojuje se ale také o druhé místo. Ferrari dnes snížilo ztrátu na Mercedes o další 4 body na současných 20 bodů. Před letní přestávkou byl mezi oběma ještě Aston Martin a ztráta Ferrari na Mercedes byla 56 bodů.

Ferrari přivezlo do Japonska novou podlahu. Další větší balík už asi nepřijde. Mercedes by měl nové díly přivézt do Austinu.

Hamilton odjel závod s poškozeným vozem poté, co měl po startu kontakt s Pérezem. „Jaký to mělo vliv na časy na kolo, budeme vědět až po přesné analýze dat a vyhodnocení poškození. Pravděpodobně nijak výrazně,“ vysvětlil šéfinženýr Andrew Shovlin.

V pátém kole předvedli jezdci Mercedesu první vzájemný souboj. Russell se dostal před Hamiltona, ale ten mu na rovince předjetí vrátil. O devět kol později se Hamilton ve druhé Degnerově zatáčce dostal částečně mimo trať a Russell toho chtěl využít. Hamilton ale pozici ubránil.

„Proti komu tady závodíme? Proti ostatním, nebo proti sobě?“ ptal se Russell.

Poté se situace uklidnila. Oba jezdci měli odlišné strategie. Russell jel jako jediný na jednu zastávku, Hamilton na dvě.



Strategie jezdců Mercedesu. Foto: Pirelli, upraveno

Na konci závodu se ale oba jezdci zase potkali. Oba přitom doháněl Sainz. Vítěz GP Singapuru měl o čtyři kola mladší pneumatiky než Hamilton a o 14 kol mladší než Russell.

Mercedes proto požádal Russella, aby Hamiltonovi poskytl DRS, ale to příliš nefungovalo a hrozilo, že Sainz předjede oba. Ferrari by tím ukrojilo z náskoku Mercedesu ještě více – místo o 4 body by to bylo o 8 bodů.

Toto Wolff v Japonsku nebyl, zastupoval ho Jerome d'Ambrosio. Šéf Mercedesu se podrobil plánovanému lékařskému zákroku.

Podle Auto Motor und Sport vstoupil na dálku do situace Toto Wolff a byl to on, kdo rozhodl, že Russell má Hamiltona pustit.

Russell nejdříve Hamiltona pustit nechtěl, jakmile ale dostal zprávu, že jde o rozkaz, pustil ho.

Sainz pak Russella předjel, takže přišel o dvě pozice. Na předjetí Hamiltona ale už Sainzovi nezbyl čas.