Toto by se měl soustředit na své výzvy, říká ředitel Red Bullu. Odchodu Verstappena se neobává

Stále se spekuluje o tom, že se Mercedes snaží přetáhnout Maxe Verstappena, aby nahradil Lewise Hamiltona. Objevily se informace o vysokých sumách. Verstappen v Miami řekl, že peníze pro něj nejsou klíčové a nechce se dostat do situace, kdy sice bude mít velmi vysoký příjem, ale bude jezdit okolo šestého místa.

Generální ředitel Red Bullu Oliver Mintzlaff se občas objeví na závodech, ale rozhovorů moc nedává. Tentokrát ale udělal výjimku. Tématem byly výroky Tota Wolffa a budoucnost Verstappena.

„Chápu, že po letech, kdy zaostávají, čelí Toto a možná i další týmy tlaku. Ale myslím si, že Toto Wolff by se měl soustředit na své výzvy. Má jich dost,“ řekl Mintzlaff pro Bild Am Sonntag.

„Je to také otázka respektu. Pokud budu neustále mluvit o personálu jiných týmů, není to správné. Max tu má stále dlouhodobou smlouvu a neřekl ani slovo o tom, že by ji nechtěl plnit.“

„Vůbec se nebojím, že by uvažoval o přestupu. Věci se teď prostě musí zase uklidnit. To je to, co Max chce a to chceme i my.“

„Pokud chcete být ve sportu dlouhodobě úspěšní, ať už ve fotbale, nebo ve Formuli 1, potřebujete to také.“

Na otázku, zda vidí nějaký důvod, proč by Verstappen chtěl od Red Bullu odejít, Mintzlaff odpověděl: „Ne. Alespoň mě žádný nenapadá. Max chce nejrychlejší auto. My ho máme. Max se chce stát mistrem světa. S námi má nejlepší šance a Max je loajální člověk. Ví, že Christian Horner a Helmut Marko do něj vždy vkládali důvěru. Váží si toho. Navíc Red Bull je prostě skvělá značka, se kterou se dokáže nesmírně ztotožnit. Důvodů pro setrvání je mnoho – a žádný pro odchod.“

Hornera podporuje

Předpokládá se, že Mintzlaff byl na začátku sezóny na straně Marka. V rozhovoru ale uvedl, že Hornera plně podporuje a věří, že může tým i nadále vést k dlouhodobým úspěchům.

„Jsem o tom přesvědčen,“ řekl Mintzlaff. „Myslí pouze na úspěch týmu a je velmi dobrým generálním ředitelem.“

Řeč přišla samozřejmě i na oznámený odchod Adriana Neweyho. „Je samozřejmě škoda, že nás opouští, ale diskutovali jsme o tom ve velmi férovém a respektujícím dialogu. To, co po sobě zanechává, je nejen jedinečný odkaz, ale také struktura, kterou pomáhal budovat. Samozřejmě nám bude chybět, i jako člověk, ale i zítra budeme vědět, jak postavit velmi rychlý vůz formule 1.“