Tost: Týmy se dvěma nováčky jsou bez šance

Tým Haas v sezoně 2021 nastupoval s Mickem Schumacherem a Nikitou Mazepinem. Pro oba to znamenalo debut v královně motorsportu. Podobnou strategii, tedy nasazování dvou jezdeckých nováčků, v minulosti často razilo také Toro Rosso, které dnes závodí pod názvem AlphaTauri.

Rozdíly mezi týmy ve středu pole se však postupně snižují a rozpočtový strop by tento trend měl ještě posílit. Šéf AlphaTauri Franz Tost proto něvěří, že si jednotlivé stáje v budoucnu troufnou nasadit dva nezkušené závodníky najednou.

„Pokud v současné formuli 1 nasadíte dva piloty bez předchozích zkušeností, klade to velké nároky a hrozí, že v boji o Pohár konstruktérů spadnete na chvost. Není dost dobře možné, abyste se dvěma nováčky byli na špici nebo v přední části středu pole. Pole je příliš vyrovnané, příliš silné. Když se podíváte na kvalifikační časy, jde o setiny. Jestli si dobře vybavuji, tak v Saúdské Arábii byl Pierre Gasly o 0,087 sekundy pomalejší než Charles Leclerc. To je nějakých 80 centimetrů, ale na roštu to znamenalo rozdíl dvou pozic.

S úplně novým jezdcem jsou pak rozdíly nevyhnutelně v desetinách, nikoliv v setinách,“ řekl Tost pro Autosport.

AlphaTauri v uplynulé sezoně zvolilo jezdeckou dvojici ve složení Pierre Gasly–Juki Cunoda. Pro Gaslyho šlo o pátou a zároveň dosud nejúspěšnější sezonu ve formuli 1, Cunoda v roce 2021 zažil svůj debut. Zdá se, že Tost bude v budoucnu hájit právě podobnou filosofii, co se obsazení závodních sedaček týče.

„Myslím, že kombinace zkušenějšího jezdce a nováčka je nejlepší. Samozřejmě, pokud se v mládežnické akademii najde mimořádný talent, Scuderia AlphaTauri je vždy připravena našim mladým jezdcům pomoci,“ dodal Tost.

Podle bývalého rakouského pilota a současného šéfa týmu je Cunodova uplynulá sezona perfektní ukázkou nováčkovského ročníku. Nyní má mladý Japonec budoucnost ve svých rukou, v italském týmu bude nastupovat také letos.