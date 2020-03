Tost si pochvaluje zlepšení Hondy

„Je to velký krok,“ reagoval Franz Tost pro Autosport na dotaz, jak velký pokrok Honda přes zimu udělala.

„Spolupracujeme s nimi už třetí rok, a pokud se podíváte na to, jak je pohonná jednotka zabudována do monokoku a porovnáte si to s prvním rokem, pak je tu velký rozdíl.“

„Všechno je optimalizováno: od elektrických skříní po vodní čerpadla a olejová čerpadla a všechny tyto věci, aby bylo dosaženo lepšího těžiště a lepšího rozdělení hmotnosti.“

Kromě zabalení pohonné jednotky se Honda podle Tosta zlepšila také ve výkonu a spolehlivosti. Red Bull a Honda už dříve uvedli, že se letos chtějí vyhnout penalizacím.

Technický ředitel AlphaTauri Jody Egginton říká, že dlouhodobý vztah s Hondou byl klíčový ke zlepšení týmu, protože tým i dodavatel motorů lépe rozumí tomu, co potřebují.

„Přizpůsobují svou pohonnou jednotku našim instalačním potřebám,“ řekl. „Je tam velmi dobrá dynamika a vždy pracují na splnění potřeb AlphaTauri a Red Bullu.“

„Je nám dovoleno pokládat spoustu otázek, abychom vytvořili co nejkompaktnější balíček a jsou flexibilní, abychom toho dosáhli. Je to evoluce.“

„Když dosáhnete třetího roku, váš pracovní vztah je konsolidovaný, rozumíte základům jejich filozofie pohonné jednotky a existuje kontinuita. A kontinuita vám dává příležitost posunout věci trochu dál a optimalizovat je.“

