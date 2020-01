Tost si Albonova talentu všiml už při testech v Barceloně

Možná to byl i Franz Tost, který dopomohl Albonovi do týmu Red Bull v polovině sezóny 2019, kdy během letní přestávky u „A-týmu“ thajský pilot vystřídal Pierra Gaslyho. Tost měl pro Alexe Albona slova chvály už po barcelonských testech a své pozitivní pocity z mladého jezdce sdílel i s vedením stáje Red Bull.

„Když začal s testováním v Barceloně, tak poprvé seděl ve voze formule 1 a odvedl vážně dobrou práci. Už v Barceloně jsem o něm říkal, že by se mohl stát překvapením sezóny mezi mladými jezdci a Alex poté předváděl fantastické výkony od samého počátku,“ rozpovídal se o Albonovi Franz Tost pro internetové vydání magazínu Racer.

„Přiletěl do Austrálie, což rozhodně není jednoduchý závod a nezískal body. Poté ale skončil devátý ve druhém závodě v Bahrajnu, získal dva body a ukázal svůj potenciál. Red Bull ho začal bedlivě sledovat a rozhodl se pro výměnu jezdců.“

Na otázku, zda – li Albona před týmem Red Bull vychvaloval stejně jako do médií, Tost odpověděl: „Ano, samozřejmě.“

„Vždy se bavíme všichni dohromady – Helmut (Marko), Christian (Horner) a já. Probíráme různé piloty. Od začátku jsem tvrdil (o Albonovi), že předvádí dobré výkony.“

Nyní, když už je Albon u týmu Red Bull, by se podle názoru Franze Tosta neměl příliš soustředit na svého týmového kolegu, kterým je Max Verstappen.

„Začne svoji druhou sezónu a já vždy říkám, že pro pochopení formule 1 potřebuje pilot minimálně tři sezóny.“

„Pokud máte po svém boku pilota, jakým je Max Verstappen, tak je to na jednu stranu pozitivní, protože vidíte, kde získáváte a kde naopak ztrácíte čas. Na stranu druhou, pokud je ten první velmi rychlý, tak může být pro druhého pilota frustrující, že se mu nedokáže vyrovnat. Alex by se měl soustředit jen na sebe, měl by se učit a poté půjde svojí vlastní cestou,“ věří Tost.

