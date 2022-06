Tost radí jezdcům, kterým se nelíbí poskakování, aby zůstali doma

Franz Tost na sobotní tiskové konferenci potvrdil, že Pierre Gasly zůstane „na 100 procent“ příští rok v týmu AlphaTauri. Mluvil ale také o horkém tématu posledních dnů – poskakování.

„Jezdci si na to stěžují. Na jednu stranu chápu, že to pro ně není tak jednoduché, na druhou stranu je tohle vůz formule 1,“ řekl Tost.

Podle něj nebylo snadné řídit vozy s ground efektem ani v minulosti.

„Jezdci musí především více trénovat krční svaly a hýžďové svaly, pak to určitě pomůže. A FIA nyní přichází s touto technickou směrnicí, která samozřejmě pomůže zjistit, jak velké jsou síly, a když pak vytvoří tuto metriku, možná najdeme způsob, jak snížit poskakování a síly, které na jezdce působí.“

„Jak moc se to dá kontrolovat, to zatím nevím, ale ve Scuderii AlphaTauri podporujeme FIA, poskytneme jim data a pak uvidíme, jaký by mohl být výsledek.“

„Jsou to vozy Formule 1. Tohle není Rolls-Royce a jezdci by si toho měli být vědomi. Pokud jsou pro ně auta příliš tuhá nebo je to pro ně příliš náročné, možná by měli zůstat doma v obývacím pokoji, sedět v křesle, a pak mohou závodit v televizi nebo co já vím.“

„Když vznikala tato nová pravidla, bylo od začátku jasné, že s těmito vozy nebude snadné jezdit. Proč? Protože tato podlaha s jakýmsi Venturiho principem vyžaduje, aby bylo auto nastaveno poměrně tuze, aby vozy byly poměrně blízko povrchu a aby přední i zadní světlá výška byla poměrně nízká. Přinejmenším získáte hodně výkonu, pokud je auto nastaveno co nejníže a co nejtvrdší.“

„Navíc máte osmnáctipalcové pneumatiky, proto je jasné, že z pneumatik vychází méně tlumení a auta už nejsou tak pohodlná na řízení, jako tomu bylo v minulosti.“