Tost očekává, že Cunoda bude dělat chyby, ale také se bude rychle učit

Cunoda je jedním z nováčků, které letos čeká debut ve formuli 1. Bude prvním Japoncem v královně motorsportu od Kamuje Kobajašiho v roce 2014.

„Očekáváme, že jeho křivka učení bude poměrně strmá, takže by měl být schopen dosáhnout dobrého výkonu poměrně rychle,“ řekl Tost.

„Samozřejmě, že bude mít nějaké nehody. Je to součást vývoje, ale to, co je na jeho straně velmi mimořádné, je ovládání vozu, jeho síla při brzdění a jeho rychlost v rychlých zatáčkách. Pokud bude pokračovat v procesu učení, jako tomu bylo v testech v Imole a Abú Dhabí, jsem si jistý, že se dočkáme několika fantastických závodů.“

„Pierre je velmi zkušený jezdec a nyní má také nezbytné zkušenosti, aby byl lídrem v týmu i pro Júkiho. Každý jezdec se porovnává se svým týmovým kolegou, takže čím lepší je týmový kolega, tím více jste tlačeni k tomu, abyste se zlepšovali.“

„Júki se toho může ve všech aspektech od Pierra hodně naučit – například porovnáním časů na kolo, nastavení vozu, jízdních stop. Všechno je velmi důležité, zejména na tratích, které jsou pro Júkiho nové. Pokud máte silného a zkušeného týmového kolegu, můžete porovnat mnoho různých parametrů, které vám pomohou zlepšit váš vlastní výkon.“

Podle Cunody je Gasly velmi silným jezdcem. „Pierre je opravdu rychlý a už má za sebou vítězství ve F1,“ řekl Japonec.

„Prvním cílem každého jezdce je porazit svého týmového kolegu, ale bude těžké ho porazit. Vzpomínám si, že jsem ho viděl v Japonsku, když závodil v super formuli a já jsem byl ve formuli 4. Ve své první sezóně v Japonsku nebyl daleko od zisku titulu, což je opravdu obtížné, zejména pro evropského jezdce. Je to neuvěřitelný talent a jsem nadšený, že se od něj v této sezóně naučím vše, co můžu, protože jsem už viděl, jak integrovaný je v týmu.“