Tost nechápe kritiku ze strany Hornera. Cunoda podle něj postupoval správně

Šéf AlhpaTauri se zastal Cunody. Jeho pohled na incident je v podstatě stejný jako v případě japonského jezdce.

„Neudělal chybu, udělal to úmyslně,“ řekl šéf AlphaTauri. „Řekli jsme mu, že se blíží Pérez, a on jel schválně stranou, aby je nerušil, nebo aby nebyl před nimi. Abych byl upřímný, absolutně nechápu, proč tam Pérez šel také mimo trať.“

„Júki jel stranou, jako to dělají všichni jezdci v kvalifikaci, aby udělal místo vozům, které jedou za ním a které jsou v kvalifikačním kole.“

„Nebylo to kvalifikační kolo. Je to jednoduché jako facka. Vůbec to nechápu.“