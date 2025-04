Tost: Lawsonovi by nestačilo ani sto let k tomu, aby byl stejně rychlý jako Cunoda

Bývalý šéf stáje z Faenzy Franz Tost sdílel jasný názor na to, zda je vhodnějším pilotem pro Red Bull Júki Cunoda, nebo Liam Lawson.

Velkým tématem před nadcházející Velkou cenou Japonska je jezdecká rošáda mezi Red Bullem a jeho sesterským týmem Racing Bulls.

Zatímco Júki Cunoda byl „povýšen“ do „áčkového“ Red Bullu, Liam Lawson byl po nevydařeném úvodu sezony přeřazen do týmu z Faenzy.

K této výměně se nyní také vyjádřil bývalý dlouholetý šéf italské stáje Franz Tost. Rakušan se nechal slyšet, že rozhodnutí Red Bullu podporuje a že měl Cunoda dostat před Lawsonem ještě před sezonou poté, co se hledal nástupce za Sergia Péreze.

„Od začátku bych si vybral Júkiho Cunoda, což jsem dal najevo loni na podzim. Proč? Júki je mnohem rychlejší než Lawson. Lawsonovi byste mohli dát sto let, a stejně by nebyl tak rychlý jako Júki. Navíc je Júki zkušenější, tak v čem je problém? Je to velmi jednoduché rozhodnutí,“ uvedl Tost v rozhovoru pro rakouskou ÖRF.

„Júki má neuvěřitelnou přirozenou rychlost, to ostatně říkám už léta. Teď jen potřebuje dát všechno pořádně dohromady. Občas je v autě ještě příliš emotivní, a to byl možná jeden z důvodů, proč si ho původně nevybrali,“ prohlásil muž, který tým z Faenzy vedl v letech 2006 až 2023.

„Co se čisté rychlosti týká, Júki rozhodně patří mezi nejlepší jezdce formule 1. A pokud to nyní dokáže přetavit v konzistenci, bude předvádět dobré výkony v závodech a udrží své emoce na uzdě, pak to bude pro Red Bull a pro Júkiho Cunodu velmi dobrá sezóna,“ dodal Tost, pod jehož vedením Japonec absolvoval tři sezony.