Tost: Kdyby Gasly nešel do Alpinu, riskoval by konec ve F1

Pierre Gasly pro tento rok přechází do týmu Alpine. Kdyby ale podle šéfa AlphaTauri Franze Tosta neodešel ze stáje z Faenzy před rokem 2024, riskoval, že přijde o místo v celé formuli 1.

Francouzský pilot se rozhodl po šesti sezónách ve formuli 1 ukončit své působení u Red Bullu a jeho sesterského týmu.

Gasly byl členem juniorského programu, když na konci roku 2017 dostal příležitost u týmu Toro Rosso, který se nyní jmenuje AlphaTauri.

Pro rok 2019 povýšil do hlavního týmu Red Bullu, kde ale svými výkony nestačil na Maxe Verstappena a po polovině sezóny tak putoval zpět juniorského týmu, kde ještě v tom roce získal v Brazílii stupně vítězů, což se mu s Red Bullem během 12 závodů nepodařilo.

V roce 2020 pak ve Velké ceně Itálie získal své dosud jediné vítězství ve formuli 1. O rok později dojel ještě třetí v Baku.

Má se za to, že Gasly uvažoval o odchodu z AlphaTauri, vloni se mu pak naskytla šance jít do Alpinu.

Podle Tosta bylo pro 26letého Francouze důležité se přesunout, v opačném případě by pro rok 2024 riskoval ztrátu sedačky v celé formuli 1.

„To byl důvod, proč se Red Bull rozhodl uvolnit ho ze smlouvy. Red Bull se rozhodl, že si ho nenechá. A Pierre chtěl jít do jiného týmu. Kvůli všem těm změnám, kdy (Sebastian) Vettel skončil, (Fernando) Alonso šel do Astonu Martin, byla sedačka u Alpine volná,“ řekl Tost pro The Race.

„Red Bull udělal férovou věc, když ho nechal jít do Alpine. To je pro mě jasné, protože jinak by bylo příliš velké riziko, že nebude mít sedačku pro rok 2024. Všechny kokpity jsou pak plné.

„Není to jednoduché (přijmout Gaslyho odchod). Nakonec si ale myslím, že je to férové rozhodnutí.“

Gaslyho nástupcem u AlphaTauri bude Nyck de Vries. Šampion formule 2 z roku 2019 a mistr světa formule E ze sezóny 2020-21 na sebe upozornil vloni v Monze, kdy na poslední chvíli zaskakoval za Alexe Albona a při svém prvním startu ve F1 dojel s Williamsem na bodovaném devátém místě.