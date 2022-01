Tost: Cunodovy výstupy ve vysílačce škodí jemu i týmu

První sezóna japonského jezdce ve F1 byla jako na houpačce. Dobré výsledky se střídaly s těmi špatnými, ačkoliv ve druhé polovině sezóny se Cunoda postupně zlepšoval a sezónu zakončil nejlepším výsledkem v Abú Dhabí, kde dojel čtvrtý.

Cunoda se ale prezentoval také často nevybíravým slovníkem při rádiové komunikaci s týmem.

„Tohle je rozhodně moje slabina a musím zapracovat na své rádiové komunikaci. Nevím, proč jsem tak nažhavený,“ přiznal Cunoda už v průběhu loňské sezóny.

Také Tost by byl rád, aby se Cunoda v rádiové komunikaci uklidnil. Chápe však, že v zápalu boje se tak jezdci mohou projevovat.

„Můžete mu říct: 'Prosím, neříkej to, není to dobré pro tvou image, není to dobré pro tým, buď zticha', pak zavře hledí přilby, sedne si do auta, má z jakéhokoli důvodu problém, a rozčílí se,“ říká Tost.

„Lidé musí pochopit, že tohle je vůz F1. Jezdci musí být agresivní, není to jen kroužení. Musí mít tento adrenalin, jinak nemohou předvést svou výkonnost. Požádám ho, aby to nedělal. Může si zakřičet pro sebe a nezapínat při tom vysílačku. Škodí to jemu a škodí to týmu.“

Také šéf motorsportu u Red Bullu Helmut Marko souhlasí, že Cunodův slovník nepřináší nic dobrého a neodráží ani japonské způsoby.

„Jeho jazyk není příliš japonský. V Japonsku mu to dělá špatnou reklamu. Nejsem si jistý, že zná ten význam,“ říká Marko.