Tost Cunodovi vytyčil cíle: V každém závodě musí bojovat o Q3 a bodovat

Júki Cunoda dostal od šéfa týmu AlphaTauri Franze Tosta jasný úkol. V letošní sezóně formule 1 musí získat mnohem více bodů než minulý rok.

Japonský pilot vstupuje do své třetí sezóny ve formuli 1 s týmem AlphaTauri.

Nejen Cunoda, ale celý tým z Faenzy má za sebou velmi náročnou sezónu, ve které nejmenší muž startovního pole bodoval jen ve čtyřech závodech, v celkovém hodnocení skončil až sedmnáctý a AlphaTauri v Poháru konstruktérů porazila jen Williams.

„Júki se vloni trápil s autem. Letos očekávám, že budeme mít celkem konkurenceschopné auto, Júki proto musí pokaždé mířit do třetí části kvalifikace a dokončovat závody na bodech,“ řekl Tost při prezentaci týmu v New Yorku.

„Je to kvalitní jezdec a nyní má zkušenosti z dvou sezón ve formuli 1. Z toho důvodu musí získat mnohem více bodů než v loňském roce.“

Sám Cunoda věří, že po náročném loňském ročníku je lepším jezdcem.

„Jsem teď na úplně jiné úrovni, i když jsem si udržel dobré stránky z prvního ročníku. Nyní mám ale rozhodně větší kontrolu a více se zapojuji do týmu, pokud jde o vývoj vozu,“ říká Cunoda.

„Také se jinak chovám. Naučil jsem se spoustu věcí, nejen v závodění, ale také ve svém životě mimo okruh. I to má pozitivní dopad na to, jak závodím. Podcenil jsem to, teď jsem ale objevil věci, které jsou opravdu důležité.“

A jaké jsou jeho osobní cíle pro rok 2023? „Mým hlavním cílem je, nezávisle na výkonu auta, podávat v každém závodě vyrovnanější výkony, a pravidelněji sbírat body. Chci mít sám sebe více pod kontrolou, dobře pracovat s týmem, co nejrychleji, hned od prvního závodu v Bahrajnu porozumět vozu. Chci letos podávat nejlepší výkony za tři roky, dostávat se do Q3 a bodovat.“

Velká očekávání od de Vriese

První kompletní sezóna ve formuli 1 čeká Nycka de Vriese, který vloni zazářil v Monze, kdy prakticky bez přípravy vystřídal u Williamsu Alexe Albona a při svém prvním startu hned bodoval.

Tost proto do šampiona formule 2 z roku 2019 a mistra světa formule E z ročníku 2020-21 vkládá velké naděje.

„Má spoustu závodních zkušeností, vyhrál závody a tituly v mnoha kategoriích, kterých se zúčastnil. Proto věřím, že bude schopen brzy v sezóně dosáhnout dobrých výsledků a následně v závodech dojíždět na bodech,“ věří Tost.

„Po technické stránce je Nyck velmi šikovný a soustředěný. Když řídil náš vůz na konci minulé sezóny v Abú Dhabí při testech nováčků, poskytl inženýrům velmi dobrou technickou zpětnou vazbu.

„Myslím, že okamžitě pochopí nový vůz. Rychle se s ním seznámí a jeho zpětná vazba bude užitečná, protože rozumí technickým výzvám, které přináší vozy formule 1. Věřím, že je jedním z nejšikovnějších jezdců, pokud jde o technické porozumění vozu.“