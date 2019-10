Toro Rosso nasadí v prvním tréninku na GP Japonska Jamamota

Honda dlouho snila o japonském jezdci za volantem vozu Toro Rosso. V Japonsku se ji to splní. Naoki Jamamoto bude v prvním tréninku jezdit s vozem Pierra Gaslyho.

Jamamoto není žádný mladík. Je mu 31 let, je to šampion super GT. Aktuálně jezdí v japonské super formuli, kde má závod před koncem sezóny náskok 1 bodu. Pokud by vyhrál, získal by druhý titul v řadě.

Jamamoto strávil s týmem několik závodů během evropské části sezóny. Absolvoval také potřebné kilometry na simulátoru.

„Mým hlavním cílem v prvním tréninku bude odvést dobrou práci pro tým, shromažďovat data a informace, které pro ně budou o víkendu užitečné.“

„V osobní rovině si chci co nejvíce užít zážitek z řízení vozu F1 a budu se snažit, abych z toho mohl získat co nejvíce.“

„Bude to zvláštní okamžik a jsem rád, že se o to podělím s fanoušky na této úžasné závodní trati, na které jsem před 27 lety viděl poprvé vozy formule 1 v akci.“

Super Formula and SuperGT champ Naoki Yamamoto will drive in Free Practice at the Japanese Grand Prix with Toro Rosso









Jamamoto bude prvním japonským jezdcem ve F1 od roku 2014 (Kobajaši) a prvním japonským jezdcem za volantem Hondy od roku 2008, kdy ve Španělsku jel Takuma Sato v Super Aguri.

Foto: Getty Images / Clive Mason