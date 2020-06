Top týmy v roce 2022 podle Abiteboula uvidí ve svých partnerských stájích soupeře

Pro sezónu 2021 bude ve formuli 1 zaveden rozpočtový strop ve výši 145 milionů dolarů, který se bude v dalších letech dále postupně snižovat. V roce 2022 také začnou platit nová pravidla, která mají za cíl vytvořit menší výkonnostní rozdíly mezi týmy a přinést vyrovnanější závodění.

Abiteboul věří, že s novými pravidly bude startovní pole vyrovnanější, naopak ale větší týmy již nebudou tolik podporovat ty ze současného středu pole.

Tým Racing Point postavil svůj letošní monopost RP20 z velké části na základě loňského mistrovského modelu Mercedesu W10. Od továrního týmu má navíc kromě pohonných jednotek některé díly jako převodovku a zavěšení. Podobnou cestou se vydal americký tým Haas, který od stáje Ferrari odebírá tolik dílů, kolik mu umožňují pravidla.

Renault je v jiné situaci. V současné době dodává pohonné jednotky McLarenu, od sezóny 2021 ale tým z Wokingu bude odebírat agregáty opět od Mercedesu a Renault tak bude pohonné jednotky mít jen pro svůj tovární tým. Abiteboul v tom však nevidí problém, jelikož kvůli změnám v pravidlech budou nyní větší týmy ve svých zákaznících vidět větší hrozbu.

„Byla to obava, když neexistoval žádný rozpočtový strop nebo byl dostatečně vysoký, aby rošt zůstal pod systémem dvou úrovní výkonnosti. Teď, když máme rozpočtový strop dostatečně nízko, aby byl rošt mnohem vyrovnanější, jsem zvědav, co to udělá se spoluprací mezi týmy,“ řekl Abiteboul pro Autosport.

„Mercedes je teď podle mě rád, že nechává Racing Point kopírovat svůj vůz. Ať to je nebo není legální, není to moje věc, jsou ale velmi rádi, že jim pomáhají udělat konkurenceschopné auto. Jsem zvědav, jestli tomu tak bude i v roce 2022.“

Podle Abiteboula se velké týmy jednoduše začnou obávat toho, že jakmile budou mít nynější týmy ze středu pole stejný rozpočet jako největší týmy, budou pro ně větší hrozbou.

„Každý bude pro každého představovat hrozbu, hra se změní. A vítězi budou fanoušci. Tento formát, který máme nyní, kdy pole není vyrovnané, máme dvě úrovně a tři týmy jsou chráněny, už nebude platit.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson