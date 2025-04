Tomuhle týmu stoprocentně věřím, říká Hamilton

„Všechno jsme si prošli – ve středu jsem byl v továrně a je tu mnoho poznatků,“ řekl Hamilton, kterého cituje The Race, v Suzuce.

„Vzestupy a pády bereme společně jako tým a samozřejmě to není to, na čem všichni tvrdě pracovali, aby se o závodním víkendu stalo. Žádný tým, žádný inženýr a žádný mechanik nevynakládá veškeré úsilí, aby se pak stalo něco takového.“

„Ale řekl bych, že nejpůsobivější je, jak to tým vzal a jak pracoval, jak zpracovával data a jak jsme postupovali dál. To je nejdůležitější.“

„Viděl jsem, že mi někdo poslal něco o tom, jestli ztrácím víru v tým, což je úplný nesmysl,“ řekl Hamilton.

„Tomuhle týmu stoprocentně věřím. Na začátku roku byl samozřejmě obrovský humbuk a nevím, zda všichni čekali, že budeme vyhrávat od prvního závodu a hned v prvním roce vyhrajeme šampionát. Moje očekávaní takové nebylo.“

„Vím, že přicházím do nové kultury, do nového týmu, bude to chtít čas. Poslední dva měsíce jsem strávil jen pozorováním toho, jak tým funguje v porovnání s ostatními dvěma týmy, ve kterých jsem pracoval, a díky uplynulému týdnu jsem si mohl dělat poznámky a vytvářet si ukazatele oblastí, ve kterých mám pocit, že se můžeme zlepšit. A to bude pokračovat po celý rok, jak se budeme o sobě navzájem dozvídat víc a víc.“