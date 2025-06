Tomuhle nerozumím. Cunoda si myslí, že si penalizaci nezasloužil

Cunoda vypadl v Q2 a skončil 11. Do závodu ale odstartuje z posledního místa. Za předjíždění pod červenou vlajkou dostal penalizaci 10 míst.

Jeden incident, dva pohledy. Oscar Piastri boural v posledním tréninku. Poškodil si kolo po nárazu do zdi šampionů a s defektem se vracel do boxů. Na trati zavlály červené vlajky. Cunoda během nich předjel a to právě Piastriho, který jel pomaleji.

Cunoda věří, že na to měl právo, protože Piastri měl poškozený vůz. Sportovní komisaři mu to ale neuznali. Piastri jel rychlostí 86 km/h a Cunoda ho předjel rychlostí 171 km/h. Za to dostal penalizaci 10 míst.

Jestli něco sportovní komisaři opravdu vidí neradi, tak je to nedodržování pravidel pod červenou vlajkou. Tresty jsou dost často výchovné, protože Cunodův prohřešek sice nikoho neohrozil, ale v budoucnu mohou být během červené vlajky na trati maršálové, vůz v závodní stopě nebo třeba uvolněné kolo.

„Nejsem si úplně jistý, že si tu penalizaci zasloužím, protože nevím, co po mně vlastně chtějí,“ řekl Cunoda, kterého cituje Autosport.

„Samozřejmě jsem viděl, že Oscar jede hodně vlevo, a chápu, že pod červenou vlajkou se nesmí předjíždět. Ale čekat, až Oscar zajede do boxů za poškozeným autem, pro mě znamenalo jen čekat, až mě zasáhne nějaký kus trosek.“

„Viděl jsem, že pneumatika je vychýlená, a myslel jsem si, že odletí. Samozřejmě jsem to věděl, takže jsem jel hodně vpravo. Zkontroloval jsem auto před Oscarem i to za sebou, abych měl jistotu, že tam nikdo není. Pak jsem přejel hodně vlevo, opačným směrem, a předjel ho rozumnou rychlostí – 170 km/h.“

„To je polovina běžné rychlosti, jakou tam normálně jedeme, a dostal jsem penalizaci. Takže 10 míst na startu je pro mě směšných. Nevím, co po mně chtějí.“

„Zjevně chtějí, abych zůstal za Oscarem a nepředjížděl ho. Ale pro mě to znamenalo jen doufat, že mě netrefí trosky.“

„Tomuhle nerozumím, zvlášť když to auto mělo poškození a jelo opravdu pomalu. Nemyslím si, že si zasloužím penalizaci o deset míst.“