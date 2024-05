Tohle se nestane, říká Wolff ke spekulacím okolo debutu Antonelliho v Imole

Včera se opět objevily spekulace, že Antonelliho už letos čeká debut ve F1. Od Imoly by nahradil Sargeanta. Teoreticky by to dávalo smysl – Mercedes by si ho mohl vyzkoušet, získal by zkušenosti a od příštího roku by mohl jezdit vedle Russella. Z praktického hlediska to dává smysl už menší – Antonelli má na kontě mnoho úspěchů, ale stále má málo zkušeností.

Pro start ve F1 je potřebná superlicence. K jejímu získání musí jezdec splnit několik podmínek a záležitostí – Antonelli už dnes má potřebné body za vítězství ve dvou sériích F4 a dvou regionálních formulí. Nemá ale potřebný věk (a ani řidičský průkaz). Na konci srpna mu bude 18. Podle současných pravidel by tak mohl ve F1 debutovat nejdříve v Monze.

Objevily se spekulace, že FIA obdržela žádost o výjimku, což federace potvrdila pro feederseries.net. „Tuto žádost jsme obdrželi a zabýváme se jí, ale je třeba dodržet určitý proces a hlasovat a souhlasit s ní musí více lidí/komisí, protože by to vyžadovalo změnu pravidel,“ uvedla FIA.

Wolff debut Antonelliho popírá

Je ale spíše nepravděpodobné, že by FIA výjimku udělila. Lze si to představit spíše u nedostatků bodů a „vnějších okolnostech“ – například v situaci, kdy by jezdci chyběly body a doložil, že se nemohl zúčastnit několika závodů kvůli nemoci / zranění. Argumentovat by mohl ostatními výsledky v sérii nebo i testem ve voze F1.

Antonelli si vyzkoušel dva vozy Mercedesu. Na Red Bull Ringu ten z roku 2021 a v Imole novější z roku 2022. Je možné, že ho letos uvidíme v prvním tréninku.

Toto Wolff ale odmítl, že by Mercedes na něco tlačil a žádal FIA o výjimku.

„S žádostí o udělení výjimky jsme nepřišli, a rozhodně jsme od začátku tvrdili, že to nebylo něco, o co bychom usilovali,“ řekl Wolff pro Autosport.

„Nevím, kde se vzalo to přesvědčení, že Mercedes chtěl tuto věc prosadit. Kimi se musí soustředit na svou sezónu ve F2 a ví to.“

„Všechno ostatní jsou jen fámy, které se stále šíří a které jsou věcně nesprávné. Je to jezdec F2 za Premu. To je to, co dělá, a na to se všichni soustředíme.“

„Ještě před 15 měsíci seděl ve voze F4. Máme velkou důvěru v Kimiho, jeho schopnosti a také jeho budoucnost. Ale existuje trajektorie, kterou musíme pečlivě sledovat, a ne se snažit snít o tom, že budeme skákat ze série do série způsobem, který pro něj rozhodně není prospěšný.“

Co Kimi a závodění v Imole? Tohle se nestane

„Myslím, že šampion se ničím takovým nenechá rozptylovat. Ale určitě to rozptyluje alespoň mě, protože se mě všichni ptají: ‚Co Kimi a závodění v Imole?‘ Tohle se nestane.“ Tohle není něco, co by Mercedes chtěl. Tyto fámy si už žijí vlastním životem.... pojďme se věnovat formuli 2. My jako tým máme spoustu jiných problémů, které musíme vyřešit.“

Wolff dal jasně najevo, že Mercedes nikdy neprojevil zájem o rychlý vstup Antonelliho do F1, a naznačil, že za žádostí stojí třetí strana. Podle Wolffa „s touto myšlenkou koketovalo stále více lidí. Ale rozhodně to není nic, co bychom kdy z naší strany prosazovali.“

Popřel to i Williams

Také Jamew Vowles popřel, že by Antonelli jel v Imole za jeho tým. Pokud jde o příští rok, řekl v rozhovoru s Lawrencem Barrettem, že jedná se čtyřmi nebo pěti jezdci – ale s rozhodnutím nespěchá. Říká, že jakákoli dohoda by byla dvouletá – pro roky 2025 a 2026.“