Tohle není má nejsilnější sezóna, říká Sainz

Carlos Sainz brzy oslaví 27. narozeniny. Během své kariéry ve formuli 1 už prošel řadou týmů. Začínal u Toro Rosso, poté jezdil za Renault, McLaren a od letošní sezóny je u Ferrari.

Častá změna prostředí mu možná letos pomohla. Zatímco jiní jezdci, kteří změnili tým, se více či méně trápili a někteří stále trápí, Sainz zapadl do Ferrari velmi rychle. Už získal dvě pódia a má dokonce o tři body více než Leclerc, i když tady to samozřejmě hodně souvisí s nehodou v Maďarsku.

Sainz přiznává, že je nadšený z toho, jak se začlenil do týmu, ale věří, že víkend, kdy se mu vše podaří, ho teprve čeká.

„Rozhodně se necítím jako ve své nejsilnější sezoně ve F1,“ řekl Sainz po GP Maďarska. „Mám pocit, že je tu spousta bodů, spousta nevyužitých příležitostí.“

„Už jsem to říkal před tímto závodem, že mám pocit, že jsem nevyužil víkend na maximum. Zatím jsem jako jezdec Ferrari nedal dohromady celý víkend, a to je něco, co jsem byl zvyklý dělat velmi dobře.“

„Jsem spokojený s tím, jak se začleňuji do týmu a s první polovinou sezony. Když jsem začínal v novém týmu – a navíc v týmu, jako je Ferrari, byla to samozřejmě velká výzva. Šel jsem do toho s sebedůvěrou, ale člověk neví, jak to dopadne. A musím říct, že jsem velmi hrdý a šťastný.“

„Rychlost se projevovala od prvního závodu. Téměř na každé trati, kde jsem byl, jsem dokázal jet naplno a hned jsem se dostal do tempa, což mě uklidnilo. Věděl jsem, že jsem s tímto autem od začátku velmi rychlý a mohl jsem jen zlepšit ostatní věci.“

„Rychlost byla velká, ale jen málokdy se mi podařilo dát dohromady kvalifikaci, strategii závodu, řízení pneumatik, starty a dosáhnout dobrého výsledku. Ale myslím, že se to v poslední době hodně zlepšilo. A jakmile začnu dávat dohromady víkendy, myslím, že začnu být mnohem konzistentnější a ne pouze rychlý.“

Sainz skončil v Maďarsku čtvrtý, ale diskvalifikace Vettela ho dostala na stupně vítězů. V kvalifikaci však boural a skončil 15.

„Tento víkend je podle mě nejlepším příkladem. Udělal jsem chybu v kvalifikaci a doplatil na to v závodě.“

Sainz měl poté problém při zastávce v boxech. „Přišli jsme kvůli tomu o možnost stát na stupních vítězů a najednou celý víkend nechutná tak dobře, protože mám pocit, že jsme mohli získat ještě lepší body.“

„Tento víkend byl velmi dobrým příkladem toho, že prvních 10, 11 závodů jsem měl pocit, že mám velmi dobrou rychlost.... ale z nějakého důvodu něco nešlo úplně podle plánu a skončili jsme tam, kde jsme skončili.“