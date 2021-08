Tohle není Afghánistán, kdo nechtěl, nemusel závodit, myslí si Ecclestone

Po (ne)závodě ve Spa se ozval i bývalý šéf formule 1. „V 15:00, kdy měl závod začít, bych řekl: ‚Zkusíme to znovu v 16:00 nebo v 16:30. Nevypadá to, že by se podmínky měly zlepšit, ale ať se stane cokoli, začne se,‘“ řekl Ecclestone, kterého cituje Sportsmail.

„Jestli chcete závodit, fajn, jestli nechcete, taky fajn. Nikdo nemůže nikomu přiložit pistoli k hlavě, je to na něm. Kdybych byl na konci startovního pole, možná bych se rozhodl, že nemá cenu riskovat, protože je to příliš nebezpečné, ale kdybych chtěl získat body, možná bych uvažoval o tom, že do toho půjdu. Lidé se rozhodují sami a není to Afghánistán. Závodili jsme už i v horších podmínkách a závod jsme nezrušili.“

Bernie Ecclestone také souhlasil s Lewisem Hamiltonem, že šlo jen o peníze. „Souhlasím s Lewisem. Ne vždy se mi to daří, ale v tomto případě měl pravdu.“