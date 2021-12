Tohle nebyla F1, ale půjčovna motokár, říká Villeneuve

„Tohle nebyla F1, ale půjčovna motokár,“ řekl Villeneuve pro Motorsport.com. „Všechno bylo špatně. Nevím, co k tomu říct.“

„Je těžké zůstat neutrální, je těžké se pokaždé vyjádřit k tomu, co se stalo, a být vnímán jako neutrální. Vždy vás budou vnímat jako někoho, kdo se staví na jednu stranu.“

„Chceme sport a dobrou F1? Nebo chceme jen hollywoodskou show? Pokud chcete hollywoodskou show, tak ta dnešní byla úžasná. Ale je tohle to, o co ve F1 jde?“

„Já nevím. Myslím, že dnes by se Frank obrátil v hrobě, kdyby viděl tento závod. A když pak vidíte šéfy týmů, jak všichni křičí a vyvíjejí nátlak i na maršály a tak dále, začíná to být směšné. Opravdu se to stalo směšným.“

„Pro fanoušky to bylo skvělé, asi to zvýší sledovanost, což je pro F1 skvělé, ale začínáme se vzdalovat od sportu.“

Kanaďan se vyjádřil i ke kontaktu mezi Hamiltonem a Verstappen, za který dostal jezdec Red Bullu penalizaci 10 sekund.

„Někdo před vámi zpomalí, tak ho předjedete. Problémem jsou ty hloupé DRS čáry. Lewis nechtěl Maxe předjet před detekčním bodem DRS. Věděl, že ho Max pouští. Jen nechtěl, aby měl Max DRS na další rovince, protože by ho Max předjel, takže tam oba hráli hloupého.“

Villeneuve také zpochybnil rádiovou diskusi mezi ředitelem závodu Michaelem Masim a týmy Mercedes a Red Bull ohledně pozic na startovním roštu pro restart.

„Došlo tam k nějaké dohodě? O tom jsem nikdy neslyšel. Není to v pravidlech. Tohle jsem prostě nepochopil.“

Villeneuve, který byl ve finále v Jerezu v roce 1997 sražen Schumacherem, ale zůstal na trati a získal titul, doufá v klidnější poslední závod sezóny.

„Je to trať Red Bullu. Ale s motorem, který má Lewis, je teď každá trať Lewisova. Jen doufám, že nás čeká pěkný a čistý závod. A ať vyhraje ten nejlepší, a ne něco jako dnes, ne Hollywood, alespoň ne v posledním závodě. Své hollywoodské příběhy už jsme letos dostali.“