Tohle jsem ještě nezažil, říká Leclerc o konci kvalifikace. Druhé místo ho překvapilo

Charles Leclerc získal v kvalifikaci v Brazílii druhé místo. Souboj o nejrychlejší kolo skončil po prvních pokusech v Q3 poté, co se dramaticky zhoršilo počasí.

V průběhu třetí části se zatáhlo, byla tma, foukal vítr a začalo pršet. Kvalifikace proto byla 4 minuty před svým koncem ukončena. Už první pokusy v Q3 se ale odjely za složitých podmínek.

„Abych byl upřímný, něco takového jsem za celou svou kariéru nezažil,“ řekl Leclerc.

„Od čtvrté zatáčky dál už nepršelo, ale auto se řídilo extrémně špatně – nemělo žádnou přilnavost. Přemýšlel jsem o tom, že na konci kola prostě zajedu do boxů. Pak jsem ho ale dojel a byl jsem druhý, takže je to opravdu příjemné překvapení. Ale pro všechny na trati je to dnes hodně zvláštní.“

Leclerc odstartuje z první řady. Ale to až v neděli. Zítra čeká jezdce program se sprintem.

„Ve víkendech se sprintech je závodní tempo vždy otazník, ale doufám, že to bude dobrý závod. Doufejme, že zítra a v neděli nebude příliš pršet.“

Sainz osmý

Carlos Sainz skončil v kvalifikaci osmý. „Byl jsem osmý ve frontě (na výjezdu z boxů) a osmý jsem byl i na konci. Devátý a desátý vzadu skončili za mnou. Je jasné, že čím později jste vyjeli, tím pomalejší byla trať a tím horší bylo vaše kolo,“ řekl Sainz.

„Z boxů jsme vyjížděli jako jedni z posledních, měli jsme studené pneumatiky, teplota klesala, na okruh pršelo a vítr byl stále silnější.“

Při shrnutí své kvalifikace Španěl uvedl, že měl „smůlu“, protože věří, že nebýt zhoršení počasí, mohl dosáhnout mnohem lepšího výsledku.

„Dnes jsem měl smůlu, protože tempo v Q2 nebylo tak špatné. Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme vyjeli velmi pozdě a myslím, že jsme propásli příležitost zajet dobré kolo.“