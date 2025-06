Tohle jsem dřív viděl na počítači nebo v motokárách, nikdy ve F1, komentuje Russell počínání Verstappena

V tu chvíli čtvrtý Verstappen dostal tři kola před cílem od Red Bullu příkaz pustit Russella před sebe po jejich dřívějším incidentu z první zatáčky.

Verstappen přibrzdil mezi čtvrtou a pátou zatáčkou a jakmile se Russell polovinou auta dostal před něj, pustil se Verstappen znovu do útoku, narazil v páté zatáčce do Russellova mercedesu a vrátil se na čtvrté místo.

„Byl jsem překvapený stejně jako vy. Takové manévry jsem předtím viděl v počítačových hrách nebo v motokárách, ale nikdy ve F1,“ řekl Russell v rozhovoru pro Sky Sports F1.

„Nakonec jsme do cíle dojeli čtvrtí a on desátý. Opravdu nevím, co se mu honilo hlavou. V tu chvíli to působilo úmyslně, takže to bylo překvapivé,“ řekl Russell k incidentu, za který po závodě dostal Verstappen desetisekundový trest a propadl se na desáté místo.

„V tuto chvíli to nebudu dále komentovat, protože máme svoje vlastní problémy. Snažíme se zrychlit náš vůz. Safety car na konci věci zamíchal. Je na komisařích, aby rozhodli, zda to bylo úmyslné nebo ne.

„Max je úžasný pilot a spousta lidí k němu vzhlíží. Je jen škoda, že se něco takového děje stále dokola. Zdá se to naprosto zbytečné a nikdy to jemu samotnému neprospívá.“

Antonelli závod nedokončil

Pro Andreu Kimiho Antonelli závod skončil předčasně v 55. kole, kdy musel Ital odstavit svůj monopost v 10. zatáčce po technickém problému. Kvůli odklizení jeho vozu vyjel na trať safety car.