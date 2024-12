Tohle byly nejhorší dvě hodiny mého života. Brown vyzdvihl výkon Norrise a celého McLarenu

Dlouhých 26 let čekal McLaren na další triumf v Poháru konstruktérů, když naposledy se tým radoval v roce 1998 s Davidem Coulthardem a Mikou Häkkinenem, který se stal v tom roce zároveň poprvé mistrem světa.

Norris s Oscarem Piastrim dokázali na tento triumf navázat a s náskokem 14 bodů porazit Ferrari.

Na poslední stupně vítězů přišel cenu pro zástupce vítězného týmu převzít sám ředitel McLarenu Zak Brown.

„Tohle byly rozhodně ty nejhorší dvě hodiny mého života. Lando jel skvěle. Je smůla, co se stalo Oscarovi na startu, tým byl ale bezchybný. Skvěle zvládli zastávky v boxech a myslím, že jsem byl jediný, kdo byl dvě hodiny připraven na to, že dostane infarkt,“ řekl Brown pro Sky Sports F1.

Brown zároveň vyzdvihl výkon Norrise, který letos vyhrál čtyři závody a v celkovém hodnocení skončil druhý za Maxem Verstappenem.

„V tom závodě nás nesl on. Neudělal žádnou chybu, báli jsme se safety caru, já se bál všeho, on (Norris) jel ale bezchybně. Takže příště zkusíme zopakovat konstruktéry a získat jezdecký titul. Nechám Oscara a Landa, aby to zařídili.“

Brown mimo to zdůraznil, jak významnou roli měl v zisku titulu šéf týmu Andrea Stella.

„Je to neuvěřitelný lídr. Jde příkladem, dává lidem sílu, je velmi technický a tlačí na všechny, aby ze sebe dostali to nejlepší. Dnes večer jste to mohli vidět.“