Tohle by se Schumacherovi a Sennovi nestalo, píše italský tisk o chybě Hamiltona

„Smůla Maxe Verstappena otevřela dveře Lewisi Hamiltonovi, který nevyužil příležitosti, ale spadl do propasti,“ píše Il Resto del Carlino, což jsou jedny z nejstarších novin v Itálii.

„Ayrton Senna nebo Michael Schumacher by takovou chybu neudělali. Možná na začátku kariéry, ale ne po mnoha letech ve formuli 1. Red Bull se tak stal vítězem ázerbájdžánského karnevalu.“

„Brit přestal při restartu myslet na šampionát a ztratil cenné body v boji o titul s Verstappenem. Hamilton si mohl vybudovat pěkný náskok a využít Verstappenovy smůly, ale kvůli jezdecké chybě Verstappen stále vede šampionát a zdá se, že Nizozemec má také v osobě Sergia Péreze týmového kolegu, který mu může pomoci v boji o titul.“

Zatímco Verstappen měl smůlu, Hamilton si podle listu La Gazzetta dello Sport „vykopal“ vlastní hrob. „Zatímco Verstappen nezískal žádné body kvůli smůle, Hamilton odjel z Baku s nula bodů vlastní vinou,“ glosuje deník.

Také Corriere dello Sport nemůže uvěřit, že Hamilton si v boji o titul mistra světa nechal utéci příležitost: „Verstappen byl K.O. a Hamilton zahodil dárek,“ napsal italský sportovní deník. „Nula bodů ve výsledcích obou uchazečů o titul ukazuje, proč jsme v Baku mluvili o formulovém chaosu.“

„Vypadalo to, jako by Hamilton s Pérezem při restartu bojovali o prvenství v akci ‚všechno nebo nic‘, což samozřejmě nebyla pravda. Výsledkem bylo, že jezdec Mercedesu skončil na nule a navíc viděl, že Red Bull má letos dva silné jezdce.“

„Verstappen se konečně může spolehnout na týmového kolegu, protože Pérez z Verstappenova odstoupení skvěle těžil. Mexičan dělá přesně to, co by měl – obírá soupeře o body. To se nepodařilo Valtterimu Bottasovi, který ve voze Mercedes zajel dramatický závod, v němž skončil za jezdci Alfy Romeo.“