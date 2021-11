Tohle by se nemělo stávat, říká o Bottasově startu Wolff

„Tohle by se nemělo stávat,“ řekl Wolff pro Sky Sports. „Měli jsme dva vozy vpředu a zdálo se, že jsme Maxovi otevřeli dveře, aby to mohl objet zvenčí.“

Bottas byl poté sražen Danielem Ricciardem a propadl se na konec pole.

„Následné roztočení a naprostá ztráta bodů u Valtteriho vozu, když z toho mohlo být třetí nebo čtvrté místo, je přinejmenším nepříjemné.“

„Je potřeba pogratulovat Red Bullu, protože jejich tempo bylo prostě na jiné úrovni. Nemyslím si, že bychom závod vyhráli, i kdybychom se v první zatáčce udrželi vpředu.“

„Myslím, že pro Lewisův šampionát to bylo o omezení škod. Co se týče konstruktérů, Valtteriho roztočení v první zatáčce bylo zkrátka velmi bolestivé.“

Red Bull v sobotním závěrečném tréninku předvedl silné tempo, ale v kvalifikaci se nečekaně propadl a umožnil Mercedesu získat první řadu.

„Nevím, co včera v kvalifikaci udělali špatně a co šlo na naše konto, ale takové tempo jsme viděli v pátek. Je to horší, než jsme doufali. Ale musíme to vzít na vědomí.“