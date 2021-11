Tohle by se nemělo stávat, říká Norris o defektu

„Nečekáte, že pneumatika praskne,“ řekl Norris. „Hlavně ne, když jste na tvrdé pneumatice. Stint nebyl ani tak dlouhý.“

„Na každé trati se o pneumatiky staráte, protože pneumatiky se trochu opotřebovávají, ale nečekáte, že to najednou úplně praskne.“

Norris řekl, že selhání byla „docela nebezpečná“ a „prostě by se neměla stávat“. Všichni čtyři jezdci se vyhnuli nehodám a někteří dokázali závod dokončit. Norris ale poukázal na to, že „kdyby tam byla zeď, mohlo to být mnohem, mnohem nebezpečnější“

„Měli by vylepšit pneumatiky,“ pokračoval Norris. „Pro nás jako jezdce je to nebezpečné. Pokaždé hodně riskujeme.“

„Pokud nemůžete jezdit s vozem formule 1 po okruhu, co pak můžete dělat? Neodjel jsem ani příliš dlouhý stint – 20 kol, 25 kol, stále bych měl být schopen jet.“

McLaren získal 2 body, Ferrari 10. Týmu z Wokingu se tak vzdaluje třetí místo v Poháru konstruktérů.

„Mohl jsem s autem hodně tlačit a měli jsme být čtvrtí. Myslím, že kdybychom udělali všechno správně, možná bychom mohli bojovat o třetí místo, ale na třetím místě jel Fernando, takže bych neočekával snadné předjetí.“

„Ale měli jsme mít dnes mnohem více bodů než Ferrari a alespoň něco získat. Vím, že jsou o hodně dál a teď jsou ještě dál. Ale povedlo se jim to, protože si to zasloužili svým vlastním výkonem. Ale když máte dny jako tento, nedá se nic dělat a je to opravdu na p**.“